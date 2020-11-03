Террорист, которого застрелили во время терактов в Вене 2 ноября, имел албанские корни. СМИ пишут, что нападавшего звали Куртин С., он родился и вырос в австрийской столице.

Появились новые данные о личности террориста, которого застрелили в Вене 2 ноября. Об этом в Твиттере сообщил редактор еженедельной газеты Falter Флориан Кленк.

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Я исследовал несколько деталей о террористе. Его зовут Куртин С., ему 20 лет, родился и вырос в Вене и имел албанское корни,

– написал Кленк.

Он добавил, что родители террориста родом из Северной Македонии.

Кроме того, по словам журналиста, нападавший был известен внутренней разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию. Кленк добавил: полиция считала, что террорист был не способен самостоятельно спланировать нападение.

Напомним, утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "нападении по крайней мере одного исламистского террориста".

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