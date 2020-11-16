В квартирах – 14 – 15 градусов: на Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления
В Купянском районе на Харьковщине, люди вышли на протест. Они перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах и домах.
На улицу вышли жители села Куриловка из бывшего военного городка. Об этом сообщили в "Суспильне".
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Почему протестуют
Почти полсотни человек перекрыли дорогу сообщением Купянск-Ковшаровка, на Харьковщине. Все из-за отсутствия тепла в домах. Люди требовали дать отопление в жилые дома, садик и школу.
Мы перекрыли дорогу, пропускаем только "скорые" и чрезвычайников – жизненно необходимые службы. У нас 14 – 15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше,
– сказала соорганизатор акции Алла Герасименко.
Люди перекрыли дорогу / Фото "Суспильне"
Они жалуются на отсутствие отопления в домах / Фото "Суспильне"
Что говорят протестующие
Людям сначала говорили, что уже в пятницу, 13 ноября, включат отопление. Только на проверку надо сдать газовый счетчик. Когда его установили, жителям сказали, что ждут распоряжения начальника "Областного информационно-технического центра" на поставку газа. Однако до сих пор люди мерзнут в собственных домах.
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Почему нет отопления
- Еще 3 ноября сообщили, что в Купянске из-за незаключенных договоров между "Нафтогазом" и "Купьянсктеплоенерго" не работают котельные.
- В горсовете отметили, что у города примерно 30 миллионов гривен долгов перед "Нафтогазом".
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