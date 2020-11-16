В Купянском районе на Харьковщине, люди вышли на протест. Они перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах и домах.

На улицу вышли жители села Куриловка из бывшего военного городка. Об этом сообщили в "Суспильне".

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Почему протестуют

Почти полсотни человек перекрыли дорогу сообщением Купянск-Ковшаровка, на Харьковщине. Все из-за отсутствия тепла в домах. Люди требовали дать отопление в жилые дома, садик и школу.

Мы перекрыли дорогу, пропускаем только "скорые" и чрезвычайников – жизненно необходимые службы. У нас 14 – 15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше,

– сказала соорганизатор акции Алла Герасименко.



Люди перекрыли дорогу / Фото "Суспильне"



Они жалуются на отсутствие отопления в домах / Фото "Суспильне"

Что говорят протестующие

Людям сначала говорили, что уже в пятницу, 13 ноября, включат отопление. Только на проверку надо сдать газовый счетчик. Когда его установили, жителям сказали, что ждут распоряжения начальника "Областного информационно-технического центра" на поставку газа. Однако до сих пор люди мерзнут в собственных домах.

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Почему нет отопления