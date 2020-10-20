В квартире на Луганщине взорвалась граната: есть пострадавшие – фото
В городе Рубежном Луганской области в одной из квартир взорвалась граната. Это произошло вечером 19 октября, двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По предварительным данным, взрыв произошел в доме 61-летнего мужчины и его 33-летнего сына. Об этом сообщает пресс-секретарь местной полиции Татьяна Погукай.
Читайте также В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом: много жертв и пострадавших – фото
Их обоих госпитализировали в больницу. Именно от медиков правоохранители получили сообщение о госпитализации мужчин.
Вероятная причина взрыва – неосторожное обращение с гранатой. Сейчас на месте работают взрывотехники и проводятся следственные действия.
Осторожно, на фото видна кровь!
Вследствие взрыв на Луганщине пострадали два человека / Фото полиции
Другие случаи, связанные с гранатами
- В сентябре мужчина бросил гранату в дом с людьми в Днепре. В результате взрыва получили ранения двое мужчин, которые находились внутри.
- Несколькими дня ранее возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой. Ему сообщили о подозрении и открыли уголовное дело.
- В августе в автомобиле в Днепре взорвалась граната. 71-летнему водителю оторвало обе руки, мужчину не удалось спасти.