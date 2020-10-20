В городе Рубежном Луганской области в одной из квартир взорвалась граната. Это произошло вечером 19 октября, двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По предварительным данным, взрыв произошел в доме 61-летнего мужчины и его 33-летнего сына. Об этом сообщает пресс-секретарь местной полиции Татьяна Погукай.

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Их обоих госпитализировали в больницу. Именно от медиков правоохранители получили сообщение о госпитализации мужчин.

Вероятная причина взрыва – неосторожное обращение с гранатой. Сейчас на месте работают взрывотехники и проводятся следственные действия.

Осторожно, на фото видна кровь!



Вследствие взрыв на Луганщине пострадали два человека / Фото полиции

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