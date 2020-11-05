От ППШ до РПГ: в квартире психолога в Николаеве нашли огромный арсенал оружия – видео
35-летнего жителя Николаева 5 ноября задержали полицейские. В квартире мужчины нашли очень серьезную коллекцию вооружения. Некоторые боеприпасы могли взорваться в любой момент.
Историю мужчины, который с гордостью рассказал следователям о хранении запрещенных предметов и намерениях их продать, сообщает "Суспільне". Оружие и боеприпасы он коллекционировал с детства.
Смотрите также 20 грузовиков с оружием и 1200 тонн горючего: что еще Россия поставляет на Донбасс
При этом мужчина не озаботился тем, что некоторые вещи из его коллекции являются слишком опасными даже для простого хранения.
Психолог с необычным хобби
Полицейским злоумышленник пояснил, что является известным специалистом в сфере психологии, автором нескольких книг и владельцем нелегальной коллекции оружия. Не менее эпичным является и то, что мужчина делился фотографиями оружия с подписчиками в соцсетях. Оттуда копы и узнали о его деятельности.
Когда же правоохранители и взрывотехники пришли к нему с обысками, они нашли действительно серьезную коллекцию:
- пистолеты;
- гранаты;
- пистолеты-пулеметы;
- винтовки;
- автоматы;
- ручные противотанковые гранатометы;
- ножи;
- патроны разного калибра.
Психолог щеголял коллекцией в соцсетях / Фото полиции Николаева
Часть уже уничтожили
Поскольку некоторые боеприпасы коллекции мужчины принадлежали к категориям наиболее взрывоопасных, их пришлось нейтрализовывать. Взрыватель к немецкой ручной гранате ликвидировали на месте, поскольку транспортировать его было опасно.
Самого коллекционера задержали. Ему грозит до 7 лет заключения.
Смотрите видео с обыска квартиры коллекционера оружия в Николаеве:
Поделиться новостью