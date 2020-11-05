35-летнего жителя Николаева 5 ноября задержали полицейские. В квартире мужчины нашли очень серьезную коллекцию вооружения. Некоторые боеприпасы могли взорваться в любой момент.

Историю мужчины, который с гордостью рассказал следователям о хранении запрещенных предметов и намерениях их продать, сообщает "Суспільне". Оружие и боеприпасы он коллекционировал с детства.

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При этом мужчина не озаботился тем, что некоторые вещи из его коллекции являются слишком опасными даже для простого хранения.

Психолог с необычным хобби

Полицейским злоумышленник пояснил, что является известным специалистом в сфере психологии, автором нескольких книг и владельцем нелегальной коллекции оружия. Не менее эпичным является и то, что мужчина делился фотографиями оружия с подписчиками в соцсетях. Оттуда копы и узнали о его деятельности.

Когда же правоохранители и взрывотехники пришли к нему с обысками, они нашли действительно серьезную коллекцию:

пистолеты;

гранаты;

пистолеты-пулеметы;

винтовки;

автоматы;

ручные противотанковые гранатометы;

ножи;

патроны разного калибра.



Психолог щеголял коллекцией в соцсетях / Фото полиции Николаева

Часть уже уничтожили

Поскольку некоторые боеприпасы коллекции мужчины принадлежали к категориям наиболее взрывоопасных, их пришлось нейтрализовывать. Взрыватель к немецкой ручной гранате ликвидировали на месте, поскольку транспортировать его было опасно.

Самого коллекционера задержали. Ему грозит до 7 лет заключения.

Смотрите видео с обыска квартиры коллекционера оружия в Николаеве: