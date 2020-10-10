Республика в Центральной Азии провела свою третью революцию просто за одну ночь. Протестующие захватили дворец президента, правительство, освободили бывших лидеров из тюрьмы.

Протесты в Кыргызстане стали снова частично успешными, но впереди – трудный путь. 24 канал рассказывает историю одной ночи в Бишкеке и оценивает общую ситуацию в стране.

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Кыргызстан имеет очень тесные отношения с Россией / Фото AKIpress News Agency

Кыргызстан – вторая по величине республика Центральной Азии, граничит с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Китаем. Имеет статус "гибридной демократии" и является относительно свободной, если сравнивать с соседями.

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Да, в 2005 году должность потерял президент Аскар Акаев, а уже через 5 лет – Курманбек Бакиев.

Но в 2010 году это привело к межэтническим столкновениям на юге страны, где в основном проживают узбеки. Тогда погибли около 400 человек. Разрыв между севером и югом сохраняется до сих пор. Более того, существует мнение, что это северные регионы "бунтуют", а вот в южных – вообще прав нет на что-то влиять (потому, в принципе, южные политики и решили это изменить – 24).

На обочине Обычно выборы в Кыргызстане не представляют этнические меньшинства, тех же узбеков. Хотя они составляют более 15% населения, они в основном исключены из активной политической жизни. Во время погромов в 2010 году в городе Ош 80 тысяч человек были перемещены, многие бежал в Узбекистан.

Передача власти от Розы Отунбаевой, которая возглавляла страну временно и причастна к созданию новой конституции, до Алмазбека Атамбаева стала первой мирной в Центральной Азии.

После того, как Алмазбек Атамбаев ушел с поста в 2017 году, он был осужден за коррупцию и получил приговор – 11 лет за решеткой. Его и бывшего депутата Садира Жапарова освободили протестующие, захватив СИЗО. Страна сильно зависит от России и имеет в основном пророссийские взгляды.



Захваченный Белый Дом в Бишкеке / Фото CBC.ca

Ни одна из 16 политических сил не обещала отвернуться от РФ и начать отношения с Западом. Напротив, отношения с Москвой и "Евразийство" стоит только углублять. Раздаются даже самые радикальные лозунги. Так, правящая партия "Биримдик" ("Единство") вообще призвала сделать Кыргызстан субъектом федерации России, в ее состав входит и младший брат президента.

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"Зависимость Кыргызстана от внешних партнеров, в первую очередь, от России очень высока в политической, экономической, военно-политической и информационной сферах. Кыргызстан является членом всех региональных международных организаций, при руководящей роли России: ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", – рассказал в комментарии 24 каналу Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения, который специализируется на странах Центральной Азии.

Что касается Китая, то Бишкек зависим от него только с точки зрения внешнего долга. Политическое влияние Пекина гораздо меньше, чем влияние Москвы, добавляет эксперт. Дальнейшая экономическая экспансия КНР в Кыргызстан ограничена из-за наличия устойчивых антикитайских настроений местного населения.

Данная ситуация вполне удовлетворяет Москву, которая получает с помощью ЕАЭС фактически монополизировала рынок страны, получает дешевую рабочую силу в условиях сложной демографической ситуации в России (и использует данный фактор как инструмент давления на Бишкек), но и лояльного союзника,

– пояснил эксперт.

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Протесты в Кыргызстане из-за фальсификации выборов в парламент / Фото bne IntelliNews

Все началось 4 октября на площади Ала-Тоо в столице после объявления результатов выборов в парламент страны. Ни одна из 12 оппозиционных партий туда не прошла, зато две трети мест зарезервировали сторонники действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Чтобы получить места, надо было преодолеть 7% барьер, удалось лишь 4-м партиям из 16-ти.

На это волеизъявление имели большую надежду молодые киргизы, которые хотели изменений в стране, особенно это касается плохого состояния экономики. Юрий Пойта пояснил: "...в условиях отсутствия выхода к морю и транзитных транспортных путей, с учетом преимущественного горного рельефа и дефицита энергоресурсов, страна остается одной из беднейших в регионе".

Протестующие поняли, что выборы были сфальсифицированы. Оппозиция заявила о давлении, подкупе и запугивании. Избирателям предлагали до 25 долларов США за голос, отданный провластным силам. Для бедных людей это могут быть большие деньги.

В основном к этому прибегала партия "Мекен Кыргызстан", которую удерживает семья Матраимовых. Ее члены известны своими коррупционными делами и часто становились героями расследований независимых СМИ.

Если разбираться более детально, подчеркнул Юрий Пойта, то можно заметить, что "экономически страна находится в сложном состоянии: импорт примерно в два раза превышает экспорт. Это приводит к дефициту валюты. Кыргызстан зависит от внешнего финансирования, в первую очередь КНР, которая является крупнейшим кредитором Кыргызстана через "Эксимбанк" (примерно 46% внешнего государственного долга страны)".

Также важным источником иностранной валюты являются переводы трудовых мигрантов, более 90% из которых работают в России, и приносят примерно 33% ВВП страны, пояснил аналитик.

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После первого жесткого разгона, люди за ночь захватили Белый Дом – администрацию президента и парламента и здание ГКНБ (госкомитет нацбезопасности – 24). Один человек погиб, около тысячи получили ранения. Центральная избирательная комиссия отменила результаты выборов, правительство Кубатбека Боронова и спикер Жогорку Кенеша (так называется парламент – 24) ушли в отставку, вместе с ними – губернаторы нескольких областей.

Сейчас сформирован Координационный Совет из 13 партий, которые были против власти. Стоит сказать, что плата за участие в выборах была высокой – 63 тысяч долларов США. Это было сложно для партий, которые не имеют олигарха, который их спонсирует.

"Президент Жээнбеков пообещал создать для всех сторон равные условия и не повторять ошибки двух сброшенных ранее президентов, – рассказала Al-Jazeera аруку Уран Кизи, Киргизская експертка. – Но, тем не менее, он повторил все ошибки своих предшественников. Сейчас мы не знаем, кто руководит страной ".

Президент Кыргызстана это явно показал: он ввел чрезвычайное положение в столице, Бишкеке и отправил туда войска. Это произошло после слухов, что Жээнбеков может уйти с поста по собственному желанию.

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Как и в 2005 и 2010 годах, лидеры протеста могут стать лидерами страны. Но репрессивная политика имеет шансы все равно остаться. Несмотря на кажущийся более демократическим фон, полностью свободным государством Кыргызстан назвать трудно. В том числе из-за тотальной зависимости от России и Китая. Об экономических предпосылках мы уже говорили выше, но влияние ими не ограничивается.

"В информационной сфере, РФ имеет доминирующее положение. Российские СМИ и культурные фонды активно работают в Кыргызстане, фактически формируют информационное пространство страны, создавая выгодную Москве точку зрения, как на внутренние процессы, так и на внешнюю политику", – пояснил 24 каналу Юрий Пойта.

За последние 10 лет Кыргызстан жил в том числе за счет переводов из России и это позволяло "сгладить углы", пишет американский Институт Мира. Но в 2020 году из-за ухудшения экономической ситуации и пандемии коронавируса этот денежный поток почти остановился. Стране стало трудно как поддерживать авторитарное государство, так и строить функциональную демократию.

Ничего нового без революций Неспособность правительства эффективно бороться с ковидом подорвала и легитимность самого президента Жээнбекова. Новый парламент, если бы был утвержден, был бы "карманным" и действовал бы в интересах коррумпированных олигархов. Главным стимулом попасть было бы получение неприкосновенности депутатов, а не желание улучшить жизнь страны.

Турецкое издание Anadolu News видит протесты в Кыргызстане как борьбу кланов и племен, а также бизнес-интересов. И эта внутренняя борьба довольно жестокая.

Что же это было Протесты и баррикады в Кыргызстане: как митингующие победили власть за одну ночь?

Такие разломы подрывают политическую эволюцию Кыргызстана. Возможный выход – наконец двигаться за пределы географического разделения, советуют эксперты. Протестующие активно требуют "люстрации" тех, кто был у власти последние 20 лет. Проблема в том, что якобы избран председателем правительства Садир Жапаров был выдвинут провластной коалицией при условии, что он не будет объявлять немедленного импичмента президенту. Это решение пока дискуссионное, его признают не все.

Кто получит кресло премьера, будет иметь доступ к финансово-административным ресурсам, чтобы обеспечить свою партию на следующих выборах,

– рассказал Anadolu политический активист Адиль Турдукулов.

Нынешняя революция еще не достигла цели, но распространение Интернета (40% всей страны им охвачены на 2019 год) и мобильных сетей сделало фальсификации сложным делом, а информация теперь распространяется гораздо быстрее. Появилась возможность вести стрим и прямые трансляции.

"Политическая культура киргизского общества отличается от других стран Центральной Азии тем, что общество готово выражать свою точку зрения путем как мирного, так и деструктивного протеста. По результатам которого, как правило, осуществляется смена политических элит, что мы наблюдали в 2005 и 2010 годах и сейчас", – пояснил Юрий Пойта.

По мнению эксперта, проблемным аспектом Кыргызстана является не политическая система, а ее содержание, наполнение. Поскольку политические элиты страны сейчас не демонстрируют готовности идти на компромисс, вести конструктивный диалог, создавать эффективно действующие государственные органы и тому подобное.

После прихода к власти новой команды, даже революционным путем, происходит не построение новых эффективно действующих институтов, а перераспределение и без того ограниченных ресурсов страны,

– говорит Юрий Пойта.

Проблемы общества не решаются, протестный потенциал увеличивается, что в дальнейшем приводит к массовым демонстрациям и изменениям существующего режима. Данное явление в политологии называется "coup trap" ("ловушка переворотов"), выход из которого сейчас является основной задачей политических сил, подчеркнул в завершение Юрий Пойта.

Пока неясно, когда будут новые выборы и какая судьба ждет нынешнего и бывшего президента. Ситуация нестабильна и еще может измениться в пользу той или иной стороны.