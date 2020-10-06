Протесты в Кыргызстане: все, что известно, фото, видео / Фото "Радио Свобода"

После объявления результатов парламентских выборов в Кыргызстане вспыхнули масштабные протесты. В результате столкновений между митингующими и силовиками более 600 человек получили ранения, по меньшей мере один человек погиб. На фоне массовых митингов премьер Кыргызстана ушел в отставку.