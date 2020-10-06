Протесты в Кыргызстане: все, что известно, фото, видео
После объявления результатов парламентских выборов в Кыргызстане вспыхнули масштабные протесты. В результате столкновений между митингующими и силовиками более 600 человек получили ранения, по меньшей мере один человек погиб. На фоне массовых митингов премьер Кыргызстана ушел в отставку.
Жители Кыргызстана не согласились с результатами выборов в парламент, из-за чего там начали масштабные протесты. Все детали и информацию о текущей ситуации в стране, читайте в материале 24 канала.
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Что происходит в Кыргызстане: новости 6 октября
- В Бишкеке, столице страны, вторые сутки продолжаются ожесточенные столкновения после объявления предварительных итогов выборов в парламент страны.
- В ночь на 6 октября протестующие захватили резиденцию президента.
- Им удалось добиться освобождения бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Чиновника, который находился в СИЗО с августа 2019 года, выпустили на волю.
- Кроме того, стало известно, что Центризбирком страны намерен назначить новые парламентские выборы. Дату повторного голосования должны определить в течение двух следующих недель.
- Впоследствии на фоне массовых протестов премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Его преемником стал Садыр Жапаров.
С чего все началось
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. После объявления предварительных результатов в столице – Бишкеке – вспыхнули протесты.
- Они переросли в столкновения демонстрантов и силовиков. Под вечер 5 октября правоохранители начали разгон активистов, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.
- В результате почти 600 человек получили ранения (как правоохранители, так и активисты). Кроме того, по меньшей мере 1 человек погиб.
- Организаторами акций протеста являются пять партий – "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" и "Ордо". Ранее они подписали резолюцию об объединении и заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.
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Основное о выборах в Кыргызстане
- Голосование прошло 4 октября.
- Участие в выборах приняли 56% из 3,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
- На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.
- По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели лишь четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекен Кыргызстан", а также центристская"Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".
Смотрите сюжет 24 канала о протестах в Кыргызстане: видео