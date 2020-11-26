В Кыргызстане могут лишить русский язык официального статуса: детали
В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального. В процессе разработки конституционной реформы подчеркнули, что нужно создать условия для развития киргизского языка.
В будущем киргизский – может выйти из употребления, отметили в стране. Соответствующее предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев, сообщает агентство 24kg.
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Мое предложение – оставить государственным языком только киргизский язык. Другие языки мы будем развивать другими законами,
– заявил Торалиев.
Также он добавил, что в стране привыкли к официальному статусу русского языка и "сидят с ним, как привязанный собака". По словам члена конституционного совещания, такого не должно быть.
В частности Садирдин Торалиев отметил, что киргизский не учат потому, что в нем нет необходимости. Он отметил, что соответствующие условия нужно создать, ведь только тогда все начнут учить киргизский язык и говорить на нем.
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