В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального. В процессе разработки конституционной реформы подчеркнули, что нужно создать условия для развития киргизского языка.

В будущем киргизский – может выйти из употребления, отметили в стране. Соответствующее предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев, сообщает агентство 24kg.

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Мое предложение – оставить государственным языком только киргизский язык. Другие языки мы будем развивать другими законами,

– заявил Торалиев.

Также он добавил, что в стране привыкли к официальному статусу русского языка и "сидят с ним, как привязанный собака". По словам члена конституционного совещания, такого не должно быть.

В частности Садирдин Торалиев отметил, что киргизский не учат потому, что в нем нет необходимости. Он отметил, что соответствующие условия нужно создать, ведь только тогда все начнут учить киргизский язык и говорить на нем.

Обратите внимание! Проект Конституции вынесли на общественное обсуждение. В то же время документ предлагает переформатировать институт президента и Кабинета министров. Также предлагают сократить количество депутатов парламента с 120 до 90.