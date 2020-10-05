В столице Кыргызстана Бишкеке несколько политических партий проводят акции протеста. Они призывают к аннулированию результатов парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

На выборах в Кыргызстане победили партии, близкие к пророссийскому президенту страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Силовики разгоняют демонстрантов

На площади Ала-Тоо собрались около 6 тысяч человек. Их с помощью водометных машин и шумовых гранат разгоняют силовики. Кроме того, правоохранители используют спецтехнику. На площади Ала-Тоо наблюдаются проблемы со связью, сообщает 24.kg.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ийман Нуру".

Издание сообщает, что в результате разгона есть пострадавшие. Однако медики заявляют, что никто из присутствующих на митинге к ним не обращался.

Смотрите видео протестов в Бишкеке

Подробнее о выборах в Кыргызстане

По предварительным результатам, в парламент страны попадают четыре партии. Три из них связывают с властью:

"Биримдик" – 24,53%;

"Мекеним Кыргызстан" – 23,9%;

"Кыргызстан" – 8,74%;

"Бутун Кыргызстан" – 7,09%.

Националистическая партия "Бутун Кыргызстан" – единственная из оппозиционных, кому удалось преодолеть 7-% барьер на выборах.

Явка избирателей составила 56,5%.

Реакция оппозиции

Сразу после объявления предварительных результатов выборов 4 октября оппозиционные партии заявили, что не признают их.

На митинге 5 октября более тысячи активистов и сторонников партий "Социал-демократы", "Чон Казат", "Мекен Интимаги", "Бир Бол" и "Реформа" заявили, что голосование сфальсифицировали. По их словам, происходили подкупы избирателей и другие нарушения.

Две крупные оппозиционные партии "Ата Мекен" и "Республика" заявили, что 5 октября на протест выйдут и их сторонники.

Оппозиционеры заявили, что протесты будут продолжаться и в других городах.

Меньшие партии обвинили "Биримдик", которую считают лояльной к Жээнбекову, в использовании административного ресурса для продвижения своих кандидатов. Партия это обвинение отвергает.



Протесты в Кыргызстане / Фото АКИргеѕѕ



Протесты в Кыргызстане / Фото Радио Свобода



Протесты в Кыргызстане / Фото Радио Свобода