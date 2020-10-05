В Кыргызстане начались протесты из-за результатов парламентских выборов
В столице Кыргызстана Бишкеке несколько политических партий проводят акции протеста. Они призывают к аннулированию результатов парламентских выборов, которые прошли 4 октября.
На выборах в Кыргызстане победили партии, близкие к пророссийскому президенту страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Силовики разгоняют демонстрантов
На площади Ала-Тоо собрались около 6 тысяч человек. Их с помощью водометных машин и шумовых гранат разгоняют силовики. Кроме того, правоохранители используют спецтехнику. На площади Ала-Тоо наблюдаются проблемы со связью, сообщает 24.kg.
На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ийман Нуру".
Издание сообщает, что в результате разгона есть пострадавшие. Однако медики заявляют, что никто из присутствующих на митинге к ним не обращался.
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Подробнее о выборах в Кыргызстане
По предварительным результатам, в парламент страны попадают четыре партии. Три из них связывают с властью:
- "Биримдик" – 24,53%;
- "Мекеним Кыргызстан" – 23,9%;
- "Кыргызстан" – 8,74%;
- "Бутун Кыргызстан" – 7,09%.
Националистическая партия "Бутун Кыргызстан" – единственная из оппозиционных, кому удалось преодолеть 7-% барьер на выборах.
Явка избирателей составила 56,5%.
Реакция оппозиции
- Сразу после объявления предварительных результатов выборов 4 октября оппозиционные партии заявили, что не признают их.
- На митинге 5 октября более тысячи активистов и сторонников партий "Социал-демократы", "Чон Казат", "Мекен Интимаги", "Бир Бол" и "Реформа" заявили, что голосование сфальсифицировали. По их словам, происходили подкупы избирателей и другие нарушения.
- Две крупные оппозиционные партии "Ата Мекен" и "Республика" заявили, что 5 октября на протест выйдут и их сторонники.
- Оппозиционеры заявили, что протесты будут продолжаться и в других городах.
- Меньшие партии обвинили "Биримдик", которую считают лояльной к Жээнбекову, в использовании административного ресурса для продвижения своих кандидатов. Партия это обвинение отвергает.
Протесты в Кыргызстане / Фото АКИргеѕѕ
Протесты в Кыргызстане / Фото Радио Свобода
Протесты в Кыргызстане / Фото Радио Свобода
Полицейские на протестах в Кыргызстане / Фото АКИргеѕѕ