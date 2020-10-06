Центризбирком Кыргызстана намерен назначить новые парламентские выборы. Дату повторного голосования должны определить в течение двух следующих недель.

В Кыргызстане будут новые парламентские выборы

Об этом сообщил председатель Центризбиркома Абдижапар Бекматов. Как рассказал он в комментарии информационному агентству "Кабар", избирательные сроки сокращаются на треть.

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То есть, если раньше ЦИК должна была провести выборы в течение 90 дней, то теперь это должна сделать в течение 60 дней.

Заметим, что ранее Центризбирком Кыргызстана официально признал недействительными итоги выборов в парламент, которые прошли 4 октября. Кроме того, члены ЦИК обсудили вопросы о самороспуске.

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