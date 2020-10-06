В Кыргызстане назначат повторные парламентские выборы: из-за предыдущих вспыхнули протесты
Центризбирком Кыргызстана намерен назначить новые парламентские выборы. Дату повторного голосования должны определить в течение двух следующих недель.
В Кыргызстане будут новые парламентские выборы
Об этом сообщил председатель Центризбиркома Абдижапар Бекматов. Как рассказал он в комментарии информационному агентству "Кабар", избирательные сроки сокращаются на треть.
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То есть, если раньше ЦИК должна была провести выборы в течение 90 дней, то теперь это должна сделать в течение 60 дней.
Заметим, что ранее Центризбирком Кыргызстана официально признал недействительными итоги выборов в парламент, которые прошли 4 октября. Кроме того, члены ЦИК обсудили вопросы о самороспуске.
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Что происходит в Кыргызстане: основное
- После объявления предварительных результатов выборов в столице Кыргызстана Бишкеке возникли масштабные протесты. Также вспыхнули беспорядки между митингующими и силовиками.
- В результате почти 600 человек получили ранения (как правоохранители, так и активисты). Кроме того, по меньшей мере 1 человек погиб.
- Организаторами акций протеста являются пять партий: "Реформа", "Мекен Интимагы", "Чон Казат", "Ийман Нуру" и "Ордо". Ранее они подписали резолюцию об объединении и заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.
- Согласно предварительным результатам выборов, в парламент должны были пройти провластные партии "Биримдик" и "Мекен Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".