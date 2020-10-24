После массовых протестов ЦИК Кыргызстана утвердила дату досрочных президентских выборов в стране. Они состоятся 10 января 2021 года.

Крайней датой, на которую разрешено назначить выборы, было 16 января. Об этом говорится в сообщении 24.kg.

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Согласно закону Кыргызстана, если парламент в течение 7 дней после того, как президент страны подал в отставку, не назначает досрочные выборы, их автоматически назначают на следующий день после завершения официального срока президентских полномочий.

Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабеков подчеркнула, что после этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов.

Досрочные выборы в Кыргызстане: что известно