В Кыргызстане назвали дату досрочных выборов президента
После массовых протестов ЦИК Кыргызстана утвердила дату досрочных президентских выборов в стране. Они состоятся 10 января 2021 года.
Крайней датой, на которую разрешено назначить выборы, было 16 января. Об этом говорится в сообщении 24.kg.
Обратите внимание Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел в отставку из-за протестов
Согласно закону Кыргызстана, если парламент в течение 7 дней после того, как президент страны подал в отставку, не назначает досрочные выборы, их автоматически назначают на следующий день после завершения официального срока президентских полномочий.
Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабеков подчеркнула, что после этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов.
Досрочные выборы в Кыргызстане: что известно
- На парламентских выборах в Кыргызстане необходимое количество голосов набрали только провластные партии.
- Люди не признали результаты выборов и в октябре 2020 года вышли на массовые протесты.
- Их разгоняли силовики с помощью тяжелой техники. Известно об одном погибшем и сотнях пострадавших.
- В стране объявили чрезвычайное положение.
- Люди штурмовали здания власти. В частности, захватили здание парламента и офис президента.
- Президент Сооронбай Жээнбеков сперва заявлял, что уйдет в отставку только тогда, когда ситуация в стране стабилизируется. Однако уже 15 октября он ушел с поста президента.