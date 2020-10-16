После протестов из-за парламентских выборов в Кыргызстане президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Поэтому теперь вместе с новыми парламентскими состоятся и президентские выборы. Избирательный процесс планируют закончить в январе 2021 года.

Предварительные даты новых выборов назвала глава Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, сообщает российское издание ТАСС.

К слову Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел в отставку из-за протестов

По ее словам, повторные парламентские выборы могут состояться еще до конца 2020 года – 20 декабря. А новые президентские в начале 2021 года – 17 января.

Считаю нецелесообразным их совмещать, поскольку у них разные сроки проведения. Повторные парламентские выборы должны состояться в двухмесячный срок, а досрочные президентские – в трехмесячный,

– отметила Нуржан Шайлдабекова.

Между тем Сооронбай Жээнбеков, накануне подавший в отставку с поста президента Кыргызстана, заявил, что считает свою совесть чистой перед собственным народом и перед Богом.

Подавая в отставку, он заявил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, который допустил кровопролитие собственных граждан.

Отмена чрезвычайного положения

Отставку Сооронбая Жээнбекова можно считать достижением победы протестов в Кыргызстане. После этого временным президентом стал только что назначенный премьер Садыр Джапаров.

Одним из первых решений после окончательной смены власти была отмена режима чрезвычайного положения в стране. Это решение уже одобрил парламент Кыргызстана.