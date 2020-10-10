В Кыргызстане утвердили нового премьера – Садыра Жапарова: что о нем известно
В Кыргызстане парламент утвердил в должности главы правительства Садыра Жапарова. Предыдущий состав кабмина во главе с премьером ушел в отставку 9 октября.
За Жапарова проголосовали все депутаты
Кандидатуру Жапарова на экстренном заседании 10 октября поддержали единогласно парламентарии. Об этом информирует ТАСС.
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Новоизбранный глава правительства заверил, что не будет участвовать в новых парламентских выборах и не будет преследовать политических соперников.
Я беру на себя ответственность за работу правительства,
– отметил Жапаров.
Жапаров подчеркнул, что президент Сооронбай Жээнбеков пообещал ему, что после утверждения нового премьер-министра уйдет в отставку.
Что известно о Жапарова?
Садыр Жапаров – оппозиционный политик.
В киргизской политике он – более 15 лет, был депутатом парламента и советником президента.
В 2018 году Жапарова приговорили к 11-летнему заключению за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захват в заложники губернатора.
После старта протестов в Кыргызстане в октябре 2020 года Жапарова освободили из тюрьмы протестующие.
После отставки премьера Кутатбека Боронова, Жапаров исполнял его обязанности.