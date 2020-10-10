В Кыргызстане парламент утвердил в должности главы правительства Садыра Жапарова. Предыдущий состав кабмина во главе с премьером ушел в отставку 9 октября.

За Жапарова проголосовали все депутаты

Кандидатуру Жапарова на экстренном заседании 10 октября поддержали единогласно парламентарии. Об этом информирует ТАСС.

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Новоизбранный глава правительства заверил, что не будет участвовать в новых парламентских выборах и не будет преследовать политических соперников.

Я беру на себя ответственность за работу правительства,

– отметил Жапаров.

Жапаров подчеркнул, что президент Сооронбай Жээнбеков пообещал ему, что после утверждения нового премьер-министра уйдет в отставку.

Обратите внимание! Во время этого заседания парламента объявил о своей отставке спикер Мыктыбек Абдылдаев. Он пробыл в должности всего 4 дня.