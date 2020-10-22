Повторные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут не ранее чем в 2021 году. Соответствующее решение приняли депутаты Жогорку Кенеша (переводится как Верховная Рада, киргизский парламент).

В Кыргызстане отсрочили повторные парламентские выборы

Собственно депутаты киргизского парламента приняли закон, который откладывает проведение повторных парламентских выборов в стране. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Важно Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел в отставку из-за протестов

Таким образом, парламент Кыргызстана несколько изменил конституцию страны, в результате чего действие статей, регламентирующих проведение повторных выборов, было временно остановлено.

Согласно принятому документу, повторные парламентские выборы должны быть назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. Сами же конституционные изменения в стране должны пройти до 10 января 2021 года.

Как отметил один из авторов документа, необходимость принятия вышеупомянутого закона продиктовало много причин. Также сказалась общественно-политическая ситуация в Кыргызстане.

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Повторные парламентские выборы в Кыргызстане: что известно

На предыдущих выборах, которые состоялись в начале октября, п обедили в основном провластные силы и ни одна из оппозиционных.

Это изрядно возмутило людей, поэтому они вышли на улицы с протестами.

В конце концов демонстранты захватили здание парламента и офис президента. Митингующих разгоняли тяжелой техникой и силой. В беспорядках погиб один человек, а пострадавших насчитали более тысячи.

Впоследствии ЦИК все же не признал результаты голосования. Новые выборы предварительно назначили на 20 декабря. И их повторное проведение обойдется бюджету Кыргызстана в 5,6 миллиона долларов.

Кроме того, поскольку президент Кыргызстана Жээнбеков ушел в отставку, то Центризбирком также назначил и новые президентские выборы. Весь избирательный процесс планировали закончить в январе 2021 года.

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