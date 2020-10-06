В Кыргызстане против митингующих применили тяжелую технику, но безуспешно: видео
В столице Кыргзыстана Бишкеке продолжаются массовые протесты из-за непризнания результатов парламентских выборов. Власти 5 октября решила применить спецтехнику, чтобы разогнать демонстрантов, но все пошло не так, как планировалось.
О ходе событий во время массовых акций протеста в Кыргызстане рассказывают телеграмм канал NEXTA live и издание "Радио Азаттык".
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Сначала киргизские силовики попытались направить военный грузовик в толпу протестующих. Впрочем, в ответ полетели бутылки с зажигательной смесью, похожей на коктейли Молотова. Как следствие, техника вынуждена была вернуться обратно.
Еще более провальной была попытка использовать против протестующих пожарные автомобили с водометами. Все обернулось тем, что сами протестующие захватили одну из пожарных машин.
Но и это еще не все. Протестующие решили воспользоваться таким "подарком" и использовали его против силовиков. Они пошли в наступление на последних, прикрываясь водометом.
Что сейчас происходит в Бишкеке
Митингующие полностью взяли под свой контроль площадь "Ала-Тоо". Также они смогли окружить здание Жогорку Кенеш – парламента Кыргызской Республики.
Участники акций рассказывают, что пока там все спокойно. Зато противостояние с силовиками происходят за углом рядом с киргизским "Белым домом" – зданием офиса местного президента.
В результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон. Протестующие забирают раненых коллег на собственных авто и вывозят их из центральной части города.
Центр Бишкеке во время массовых протестов: смотрите видео
Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты
- Все из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Преодолеть проходной барьер в парламент смогли только 4 политические силы, из которых 3 – связаны с властью.
- Единственная оппозиционная политсила "Бутун Кыргызстан" хотя и прошла в парламент, но получит там минимальное присутствие, оставшись в ощутимом меньшинстве.
- Люди не согласны с таким раскладом и вышли на массовые протесты, заявляя о фальсификации результатов выборов и использования административного ресурса со стороны власти.