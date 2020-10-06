В столице Кыргзыстана Бишкеке продолжаются массовые протесты из-за непризнания результатов парламентских выборов. Власти 5 октября решила применить спецтехнику, чтобы разогнать демонстрантов, но все пошло не так, как планировалось.

О ходе событий во время массовых акций протеста в Кыргызстане рассказывают телеграмм канал NEXTA live и издание "Радио Азаттык".

Стоит знать В Кыргызстане протестуют из-за результатов выборов: силовики разгоняют демонстрантов

Сначала киргизские силовики попытались направить военный грузовик в толпу протестующих. Впрочем, в ответ полетели бутылки с зажигательной смесью, похожей на коктейли Молотова. Как следствие, техника вынуждена была вернуться обратно.

Еще более провальной была попытка использовать против протестующих пожарные автомобили с водометами. Все обернулось тем, что сами протестующие захватили одну из пожарных машин.

Но и это еще не все. Протестующие решили воспользоваться таким "подарком" и использовали его против силовиков. Они пошли в наступление на последних, прикрываясь водометом.

Что сейчас происходит в Бишкеке

Митингующие полностью взяли под свой контроль площадь "Ала-Тоо". Также они смогли окружить здание Жогорку Кенеш – парламента Кыргызской Республики.

Участники акций рассказывают, что пока там все спокойно. Зато противостояние с силовиками происходят за углом рядом с киргизским "Белым домом" – зданием офиса местного президента.

В результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон. Протестующие забирают раненых коллег на собственных авто и вывозят их из центральной части города.

Центр Бишкеке во время массовых протестов: смотрите видео

Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты