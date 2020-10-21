На фоне массовых протестов в Кыргызстане ЦИК назначила повторные парламентские выборы: дата
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что 20 декабря в стране состоятся повторные выборы в парламент страны. Их повторное проведение обойдется бюджету Кыргызстана в 5,6 миллиона долларов.
Соответствующее решение приняли во время заседания 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Киргизской ЦИК.
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Подготовка к выборам должна начаться уже с 21 октября. Предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 миллионов сомов, то есть 5,6 миллиона долларов.
Почему в Кыргызстане проведут повторные выборы
- Парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 4 октября. После этого в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования. Не обошлось без беспорядков.
- Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. В то же время во время митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.
- 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку.
- 16 октября исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Кыргызстана отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
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По действующему законодательству, повторные выборы в парламент в Кыргызстане назначаются ЦИК в течение месяца и должны состояться в течение двух месяцев. Также в ЦИК отметили, что выборы президента Кыргызстана могут состояться 17 января.