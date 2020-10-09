Покушение на Атамбаева: в Кыргызстане неизвестные обстреляли машину бывшего главы страны
В столице Кыргызстана 9 октября неизвестные совершили покушение на бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Машину с политиком обстреляли неизвестные.
Инцидент произошел, когда машина с Атамбаевым проезжала по площади Ала-Тоо, что в столице Кыргызстана. Об этом сообщила советник экс-главы государства, передает Mash.
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В сети сразу же появилось видео момента покушения. Правда, трудно понять, откуда именно раздаются выстрелы.
Атамбаев заявил, что он не пострадал. Этого нельзя сказать о его автомобиле. Экс-лидер Кыргызстана показал следы от пуль журналистам.
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Кто такой Алмазбек Атамбаев
- Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Он стал первым президентом страны, который добровольно покинул пост после полноценного первого срока.
- После длительной критики в сторону нового президента Жээнбекова в конце июня 2019 года парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса президента и снял с него неприкосновенность.
- Его подозревают в перепрофилировании земельных участков, незаконном получении участка для строительства, коррупционных действиях во время реконструкции Бишкекской ТЭЦ, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.
- Несколько человек из окружения Атамбаева арестовывали, они являются фигурантами коррупционных дел. Сам Атамбаев отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.