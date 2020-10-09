В столице Кыргызстана 9 октября неизвестные совершили покушение на бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Машину с политиком обстреляли неизвестные.

Инцидент произошел, когда машина с Атамбаевым проезжала по площади Ала-Тоо, что в столице Кыргызстана. Об этом сообщила советник экс-главы государства, передает Mash.

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В сети сразу же появилось видео момента покушения. Правда, трудно понять, откуда именно раздаются выстрелы.

Атамбаев заявил, что он не пострадал. Этого нельзя сказать о его автомобиле. Экс-лидер Кыргызстана показал следы от пуль журналистам.

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Кто такой Алмазбек Атамбаев