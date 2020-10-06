Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по требованию протестующих освободили из-под стражи ночью 6 октября. Чиновник находился в СИЗО с августа 2019 года.

После захвата здания парламента протестующие двинулись к зданию Государственного комитета по нацбезопасности. Они требовали освободить подозреваемого в коррупции Атамбаева. Об этом сообщает "Настоящее время".

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Силовики, охранявшие ГКНБ, вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством экс-президента выпустили на волю.

Смотрите видео освобождения Атамбаева из СИЗО

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020

Обратите внимание! Атамбаев был президентом Кыргызстана на протяжении 2011 – 2017 годов. В 2019 его обвинили в коррупции и приговорили к 11 годам заключения. В специальной депутатской комиссии заявили, что из-за коррупционных схем Атамбаева, случилась авария на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, экс-президента обвиняют в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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