Протестующие в Кыргызстане выпустили из СИЗО экс-президента Атамбаева: видео
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по требованию протестующих освободили из-под стражи ночью 6 октября. Чиновник находился в СИЗО с августа 2019 года.
После захвата здания парламента протестующие двинулись к зданию Государственного комитета по нацбезопасности. Они требовали освободить подозреваемого в коррупции Атамбаева. Об этом сообщает "Настоящее время".
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Силовики, охранявшие ГКНБ, вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством экс-президента выпустили на волю.
Смотрите видео освобождения Атамбаева из СИЗО
Главное о протестах в Кыргызстане
- Люди несогласны с результатами парламентских выборов 4 октября. Лишь 4 политические силы преодолели проходной барьер в парламент, 3 из них – связаны с действующей властью.
- Избиратели вышли на протесты. Они заявляют, что результаты голосования сфальсифицированы.
- Силовики разгоняли демонстрантов. Они использовали резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
- В результате один человек погиб, около 590 – ранены.