Латвийские правоохранители провели обыски у нескольких работников информагентства Baltnews. После этого их задержали и допросили.

Не вышли на связь 6 журналистов Baltenews

Также задержали и пророссийского активиста Владимира Линдермана. Об этом информирует Delfi.

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Во время обысков у него изъяли компьютер, телефон, банковские карты и носители информации.

3 декабря задержали и допросили Андрея Солопенко и Андрея Яковлева – медийщиков, сотрудничающих с Baltenews. После допроса журналистов отпустили. Впоследствии обыскали помещение сотрудницы СМИ Аллы Березовской.

Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь,

– заявил руководитель Baltenews Андрей Стариков.

Журналисты могли сотрудничать с "Россия сегодня"

СМИ пишут, что сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС из-за сотрудничества на МИА "Россия сегодня".

Еще в июне 2020 года Латвии запретили трансляцию 7 каналов группы RT (ранее известная как Russia Today). В Нацсовете по электронным СМИ пояснили, что эти телеканалы находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева.