Работали на запрещенные российские СМИ: в Латвии задержали журналистов
Латвийские правоохранители провели обыски у нескольких работников информагентства Baltnews. После этого их задержали и допросили.
Не вышли на связь 6 журналистов Baltenews
Также задержали и пророссийского активиста Владимира Линдермана. Об этом информирует Delfi.
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Во время обысков у него изъяли компьютер, телефон, банковские карты и носители информации.
3 декабря задержали и допросили Андрея Солопенко и Андрея Яковлева – медийщиков, сотрудничающих с Baltenews. После допроса журналистов отпустили. Впоследствии обыскали помещение сотрудницы СМИ Аллы Березовской.
Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь,
– заявил руководитель Baltenews Андрей Стариков.
Журналисты могли сотрудничать с "Россия сегодня"
СМИ пишут, что сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС из-за сотрудничества на МИА "Россия сегодня".
Еще в июне 2020 года Латвии запретили трансляцию 7 каналов группы RT (ранее известная как Russia Today). В Нацсовете по электронным СМИ пояснили, что эти телеканалы находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева.
Кто такой Дмитрий Киселев?
Российский журналист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной ТРК, гендиректор RT. Пропагандист режима Путина, украинофоб. В Украине против Киселева возбуждено уголовное производство за "содействие террористической деятельности". Киселев-в санкционном списке Украины.
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