Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии отзывают своих послов из Беларуси для консультаций. Эйнарс Семанис и Мерикей Кокаев покинут Минск в течение ближайших нескольких дней.

Ряд стран уже отозвали своих послов из Беларуси

Ранее своих диппредставителей из Беларуси отозвала Литва, Польша и Германия. Об этом сообщает TUT.by.

К теме Кара за непризнание Лукашенко: Беларусь может ограничить автотранзит с Литвой и Латвией

Отметим, что напряженность в отношениях между странами Прибалтики и Беларусью началась после выборов президента 9 августа и начала протестов.

Страны Прибалтики одними из первых ввели против Минска санкции

Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против белорусского руководства. 2 октября ограничения против 40 белорусских чиновников согласовали и страны Евросоюза.

Минск отреагировал на это молниеносно. В МИД Беларуси сообщили о введении "симметричных" санкций.

Среди возможных ограничений в Минске также называли:

закрытие воздушного пространства,

эмбарго на товары,

переориентация торговых потоков.

Еще один метод влияния, который рассматривает действующий самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, ограничение автотранзита с Литвой и Латвией.

Обратите внимание! Ранее украинского посла в Беларуси Игоря Кизима для консультации вызвал МИД Украины. После возвращения на границе с Беларусью авто Кизима осмотрели, вопреки международным нормам.