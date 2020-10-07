Противостояние между Беларусью и Прибалтикой: Латвия и Эстония отзывают послов из Минска
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии отзывают своих послов из Беларуси для консультаций. Эйнарс Семанис и Мерикей Кокаев покинут Минск в течение ближайших нескольких дней.
Ряд стран уже отозвали своих послов из Беларуси
Ранее своих диппредставителей из Беларуси отозвала Литва, Польша и Германия. Об этом сообщает TUT.by.
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Отметим, что напряженность в отношениях между странами Прибалтики и Беларусью началась после выборов президента 9 августа и начала протестов.
Страны Прибалтики одними из первых ввели против Минска санкции
Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против белорусского руководства. 2 октября ограничения против 40 белорусских чиновников согласовали и страны Евросоюза.
Минск отреагировал на это молниеносно. В МИД Беларуси сообщили о введении "симметричных" санкций.
Среди возможных ограничений в Минске также называли:
- закрытие воздушного пространства,
- эмбарго на товары,
- переориентация торговых потоков.
Еще один метод влияния, который рассматривает действующий самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, ограничение автотранзита с Литвой и Латвией.