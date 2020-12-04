В Латвии провели обыски в отношении 7 лиц по подозрению в нарушении ими международных санкций. Речь идет о санкциях ЕС, введенных из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкционированные судом процессуальные действия произошли в Риге и ее окрестностях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Латвии.

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Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, которое подпадает под санкции Евросоюза,

– говорится в заявлении.

Отмечается также, что во время обысков служба получила большой объем информации, в частности – носитель и документы.

В отношени неназванных 7 человек применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Какие именно – не уточняется.

В Латвии также заявили, что воздержатся от дальнейших комментариев на время расследования.

Обратите внимание! В июне послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции против России, введенные после незаконной аннексии Крыма.



В то же время в конце ноября Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к продлению персональных санкций ЕС в отношении РФ.



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