Служба безопасности Латвии провела обыски из-за нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной
В Латвии провели обыски в отношении 7 лиц по подозрению в нарушении ими международных санкций. Речь идет о санкциях ЕС, введенных из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Санкционированные судом процессуальные действия произошли в Риге и ее окрестностях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Латвии.
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Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, которое подпадает под санкции Евросоюза,
– говорится в заявлении.
Отмечается также, что во время обысков служба получила большой объем информации, в частности – носитель и документы.
В отношени неназванных 7 человек применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Какие именно – не уточняется.
В Латвии также заявили, что воздержатся от дальнейших комментариев на время расследования.
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