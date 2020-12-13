Ежедневно украинцы вводят в поисковике гугл тысячи симптомов, лекарств и диагнозов. Большинство информации из интернета воспринимают как действительную и начинают самолечение. Новую линию обороны в районе Счастья обустроили специально к открытию контрольно-пропускного пункта. В связи с его строительством пришлось быстро переносить позиции, которые были неизменными с конца 2014 года.

Вашему вниманию – самые популярные и интересные видео недели от 24 канала.

Как правильно лечиться в интернете

Сейчас в пик заболеваемости ОРВИ и коронавируса особенно трудно избежать паранойи и не поддаваться искушению проверить диагноз в интернете. Однако медики отмечают, в информационной сети есть тысячи псевдостатей, которые не имеют никакой доказательной базы и могут навредить.

Как не навредить собственному здоровью и не попасть на недоказуемые Факты – читайте в материале 24 канала.

Советы от семейного врача: смотрите видео

Украинские военные показали новую линию обороны

В 2014 году из-за вторжения российских подразделений – украинская армия вынужденно остановила свое продвижение. Но уже сейчас открыли новую линию обороны в районе Счастья.

Новая линия обороны в районе Счастья: смотрите видео

Как защищают елки от чернорубов в Донецкой области

За елками постоянно охотятся преступники и чернорубы. Несмотря на то, что деревья охраняют, браконьеры особенно активизируются в предновогодний период. Следовательно, каждую срезанную елку лесоводы чипуют. Желающих приобрести законно срубленное новогоднее деревце – немало.

Как противодействуют охотникам за хвойными деревьями и что известно о елочном бизнесе рассказали журналисты 24 канала.

Кто охотится за новогодними деревьями: смотрите видео

Уникальная программа реабилитации для людей после COVID-19

В черкасской поликлинике разработали программу реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Для каждого здесь подбирают процедуры индивидуально, в зависимости от его состояния.

Аналогов этой программы в украинских поликлиниках еще нет. Чтобы пройти реабилитацию, пациенту нужно иметь направление от семейного врача и отрицательный тест на коронавирус.

Чем особенный реабилитационный комплекс: смотрите видео

Празднование еврейского праздника Хануки

С 10 по 18 декабря евреи во всем мире отмечают один из самых главных праздник в году Хануку. В 2020 году в Украине ему впервые предоставили статус государственного. Как празднуют Хануку в Киеве и почему это также важно для Украины рассказали журналисты.

Как в Киеве празднуют Хануку: смотрите видео