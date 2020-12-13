Как лечиться в интернете и новая линия обороны на Донбассе – видео недели
Ежедневно украинцы вводят в поисковике гугл тысячи симптомов, лекарств и диагнозов. Большинство информации из интернета воспринимают как действительную и начинают самолечение. Новую линию обороны в районе Счастья обустроили специально к открытию контрольно-пропускного пункта. В связи с его строительством пришлось быстро переносить позиции, которые были неизменными с конца 2014 года.
Вашему вниманию – самые популярные и интересные видео недели от 24 канала.
Как правильно лечиться в интернете
Сейчас в пик заболеваемости ОРВИ и коронавируса особенно трудно избежать паранойи и не поддаваться искушению проверить диагноз в интернете. Однако медики отмечают, в информационной сети есть тысячи псевдостатей, которые не имеют никакой доказательной базы и могут навредить.
Как не навредить собственному здоровью и не попасть на недоказуемые Факты – читайте в материале 24 канала.
Советы от семейного врача: смотрите видео
Украинские военные показали новую линию обороны
В 2014 году из-за вторжения российских подразделений – украинская армия вынужденно остановила свое продвижение. Но уже сейчас открыли новую линию обороны в районе Счастья.
Новая линия обороны в районе Счастья: смотрите видео
Как защищают елки от чернорубов в Донецкой области
За елками постоянно охотятся преступники и чернорубы. Несмотря на то, что деревья охраняют, браконьеры особенно активизируются в предновогодний период. Следовательно, каждую срезанную елку лесоводы чипуют. Желающих приобрести законно срубленное новогоднее деревце – немало.
Как противодействуют охотникам за хвойными деревьями и что известно о елочном бизнесе рассказали журналисты 24 канала.
Кто охотится за новогодними деревьями: смотрите видео
Уникальная программа реабилитации для людей после COVID-19
В черкасской поликлинике разработали программу реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Для каждого здесь подбирают процедуры индивидуально, в зависимости от его состояния.
Аналогов этой программы в украинских поликлиниках еще нет. Чтобы пройти реабилитацию, пациенту нужно иметь направление от семейного врача и отрицательный тест на коронавирус.
Чем особенный реабилитационный комплекс: смотрите видео
Празднование еврейского праздника Хануки
С 10 по 18 декабря евреи во всем мире отмечают один из самых главных праздник в году Хануку. В 2020 году в Украине ему впервые предоставили статус государственного. Как празднуют Хануку в Киеве и почему это также важно для Украины рассказали журналисты.
Как в Киеве празднуют Хануку: смотрите видео
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