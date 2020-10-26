В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации НАПК
В законе о легализации игорного бизнеса в Украине не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующий законопроект вступил в силу в августе.
Всего НАПК проверила 17 законопроектов, 2 из которых приняли как законы, и 3 Постановления Правительства. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
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В агентстве отметили, что рекомендации НАПК учли в трех из четырех проверенных законов.
Какие нарушения чаще всего выявляли во время проверок:
- расширение полномочий органов власти;
- отсутствие перечня форм, сроков и порядка принятия решений властью;
- нечеткая регламентация прав или обязанностей юридических и физлиц;
- использование правовых конструкций, имеющих оценочный характер.
Легализация игорного бизнеса в Украине: что известно
- Президент Владимир Зеленский в августе 2020 года подписал законопроект о легализации игорного бизнеса, который Рада приняла в июле.
- Закон легализует деятельность игорных заведений на территории Украины. В частности, казино, букмекерских пунктов, игровых автоматов, лотереи и тому подобное.
- Также предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом.
- За соблюдением правил деятельности рынка будут осуществлять государственный надзор.
- Законопроект приняли, чтобы урегулировать игорный бизнес. Впоследствии он сможет приносить дополнительные деньги в госбюджет.
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