Один из вопросов всеукраинского опроса, инициированного президентом, касался легализации медицинского каннабиса. В парламенте уже работают над документом, который позволит воплотить эту идею в жизнь.

Респонденты поддержали легализацию медицинского каннабиса

В Верховной Раде уже создали рабочую группу для разработки законопроекта. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, информирует 24 канал.

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Там есть два принципиальных подхода. Это: разрешить импорт уже готовых препаратов и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, а потом уже делать импортозамещение,

– сказал Арахамия.

Отметим, что по предварительным подсчетам результатов всеукраинского опроса легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против – 29,53%.

Когда сообщат окончательные результаты опроса

Относительно обнародования окончательных результатов опроса, то, по словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, это произойдет уже после объявления официальных результатов местных выборов.

Результаты, о которых говорят сейчас, подчеркнул политик, – после обработки около 80% бюллетеней.

Самое важное о всеукраинском опросе 25 октября можно прочитать здесь.



5 вопросов от президента Зеленского / инфографика 24 канала