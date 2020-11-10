Рабочая группа уже работает над законопроектом по легализации медицинского каннабиса, – Арахамия
Один из вопросов всеукраинского опроса, инициированного президентом, касался легализации медицинского каннабиса. В парламенте уже работают над документом, который позволит воплотить эту идею в жизнь.
Респонденты поддержали легализацию медицинского каннабиса
В Верховной Раде уже создали рабочую группу для разработки законопроекта. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, информирует 24 канал.
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Там есть два принципиальных подхода. Это: разрешить импорт уже готовых препаратов и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, а потом уже делать импортозамещение,
– сказал Арахамия.
Отметим, что по предварительным подсчетам результатов всеукраинского опроса легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против – 29,53%.
Когда сообщат окончательные результаты опроса
Относительно обнародования окончательных результатов опроса, то, по словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, это произойдет уже после объявления официальных результатов местных выборов.
Результаты, о которых говорят сейчас, подчеркнул политик, – после обработки около 80% бюллетеней.
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