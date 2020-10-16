Легализация оружия и проституции: какие вопросы украинцы предлагают для следующих опросов
Президент Владимир Зеленский заявил, что опросы в дальнейшем могут проводить ежемесячно или даже еженедельно. Поэтому глава государства предложил украинцам поставить те вопросы, которые следует включить в следующие анкеты.
Да, по словам президента, если украинцам не нравятся объявленные 5 вопросов, они могут поставить свои. Об этом сообщает 24 канал.
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Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы,
– сказал Зеленский.
Какие вопросы предлагают украинцы
Активно украинцы обсуждали будущие вопросы на фейсбук-странице Зеленского. Пользователи сети предложили свои варианты вопросов для будущих опросов.
О сокращении чиновников
- Не считаете ли вы, что также нужно сократить министров Кабмина, большую половину всех заместителей на всех уровнях, начиная с КМУ, ВРУ, также в министерствах, прокуратуре, СБУ, Нацполиции, Генштабе ВСУ, Минобороны, аппарате президента Украины?
- Депутатов сократить до количества областей?
- А нужен ли нам президент, который никогда не открывал Конституцию и даже понятия не имеет о его обязанностях?
Об уменьшении зарплат госслужащим
- Нужно ли установить на законодательном уровне ограничения зарплаты государственных служащих, руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных заработных плат на постоянной основе?
О коррупции и бюрократии
- Когда действительно начнут борьбу с коррупцией? Когда вместо кумовьев и друзей на государственные должности будут назначать специалистов? Когда ваши обещания относительно государственных дач детям, а не чиновникам превратятся из басен в реальность?
- Когда органы государственной власти отойдут от бюрократической системы? Когда мы перестанем предоставлять кучу справок (копий документов) из различных структур, чтобы оформить другую справку для предъявления в другую структуру?
- Надо ли вводить заключения за невыполнение предвыборных обещаний?
- Не против ли народ, если у коррупционеров и их ближайших родственников конфисковывать все имущество в "0", а не сажать в тюрьму снова на наши плечи?
Вопрос украинцев / Скриншот с фейсбуке
О растаможивании авто и призыве в армию
- Когда решится вопрос еврономеров? Но когда растаможка авто станет доступной для обычных людей?
- Сделать контрактную армию без обязательного призыва.
Об организации опросов
- Почему бы не сделать опрос через приложение Дия?
- Кто, кого и как будет опрашивать? По каким спискам избирателей, по каким документам, на каком основании? Кто будет контролировать этот "опрос"? Кто будет считать результаты?
Вопрос украинцев к Зеленскому / Скриншот с фейсбуке
Кстати Ничто не мешает нам проводить всенародные опросы еженедельно, – Зеленский
О легализации, но не только марихуаны
Украинцы предлагают включить в опросы вопрос легализации проституции и оружия.
- Я считаю, что одним каннабисом не нужно ограничиваться. Целесообразно ли расширить перечень разрешенных веществ?
- Когда можно будет ехать за каннабисом?
- Когда будет легализация оружия?
- Легализовать проституцию тоже?
Другие "неотложные" вопросы
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о проблемах размножения мух дрозофила в условиях изменения климата, несмотря на гарантии, определенные киотским протоколом?
- Нужен ли Украине Илон Маск?
- Что там с золотом Полуботка?
Кроме того, украинцы воспользовались возможностью в комментариях попросить помощи у Зеленского. Например, президента попросили установить светофор на Столичном шоссе возле Конча Заспы.