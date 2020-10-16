Президент Владимир Зеленский заявил, что опросы в дальнейшем могут проводить ежемесячно или даже еженедельно. Поэтому глава государства предложил украинцам поставить те вопросы, которые следует включить в следующие анкеты.

Да, по словам президента, если украинцам не нравятся объявленные 5 вопросов, они могут поставить свои. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Кто убил Эрику и что делать с Аваковым: в сети предлагают свои "5 вопросов от Зеленского"

Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы,

– сказал Зеленский.

Какие вопросы предлагают украинцы

Активно украинцы обсуждали будущие вопросы на фейсбук-странице Зеленского. Пользователи сети предложили свои варианты вопросов для будущих опросов.

О сокращении чиновников

Не считаете ли вы, что также нужно сократить министров Кабмина, большую половину всех заместителей на всех уровнях, начиная с КМУ, ВРУ, также в министерствах, прокуратуре, СБУ, Нацполиции, Генштабе ВСУ, Минобороны, аппарате президента Украины?

Депутатов сократить до количества областей?

А нужен ли нам президент, который никогда не открывал Конституцию и даже понятия не имеет о его обязанностях?

Об уменьшении зарплат госслужащим

Нужно ли установить на законодательном уровне ограничения зарплаты государственных служащих, руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных заработных плат на постоянной основе?

О коррупции и бюрократии

Когда действительно начнут борьбу с коррупцией? Когда вместо кумовьев и друзей на государственные должности будут назначать специалистов? Когда ваши обещания относительно государственных дач детям, а не чиновникам превратятся из басен в реальность?

Когда органы государственной власти отойдут от бюрократической системы? Когда мы перестанем предоставлять кучу справок (копий документов) из различных структур, чтобы оформить другую справку для предъявления в другую структуру?

Надо ли вводить заключения за невыполнение предвыборных обещаний?

Не против ли народ, если у коррупционеров и их ближайших родственников конфисковывать все имущество в "0", а не сажать в тюрьму снова на наши плечи?

Вопрос украинцев / Скриншот с фейсбуке

О растаможивании авто и призыве в армию

Когда решится вопрос еврономеров? Но когда растаможка авто станет доступной для обычных людей?

Сделать контрактную армию без обязательного призыва.

Об организации опросов

Почему бы не сделать опрос через приложение Дия?

Кто, кого и как будет опрашивать? По каким спискам избирателей, по каким документам, на каком основании? Кто будет контролировать этот "опрос"? Кто будет считать результаты?

Вопрос украинцев к Зеленскому / Скриншот с фейсбуке

Кстати Ничто не мешает нам проводить всенародные опросы еженедельно, – Зеленский

О легализации, но не только марихуаны

Украинцы предлагают включить в опросы вопрос легализации проституции и оружия.

Я считаю, что одним каннабисом не нужно ограничиваться. Целесообразно ли расширить перечень разрешенных веществ?

Когда можно будет ехать за каннабисом?

Когда будет легализация оружия?

Легализовать проституцию тоже?

Другие "неотложные" вопросы

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о проблемах размножения мух дрозофила в условиях изменения климата, несмотря на гарантии, определенные киотским протоколом?

Нужен ли Украине Илон Маск?

Что там с золотом Полуботка?

Кроме того, украинцы воспользовались возможностью в комментариях попросить помощи у Зеленского. Например, президента попросили установить светофор на Столичном шоссе возле Конча Заспы.

Обратите внимание! Ранее Зеленский анонсировал опрос, который состоится в день выборов, 25 октября. Украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов. В частности, о пожизненном заключении коррупционеров, свободной экономической зоне на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, сокращении нардепов и Будапештском меморандуме. Подробнее об опросе читайте здесь.