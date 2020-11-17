Многие звездные актеры примеряли доспехи самураев и перевоплощались в главных воинов Японии. Это лишний раз доказывает, что на самом деле мужчины с легендарными мечами-катанами в руках уже давно вышли за границы своей страны. Теперь культура самураев – это сокровище целого человечества.

О легендарных воинах с уникальным кодексом чести, яркими доспехами и совершенным оружием знают во всех уголках земного шара. Подробнее о них – в программе "Боги войны" на 24 канале.

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Больше тысячи лет самураи следили за порядком в Японии. Они были главными "звездами" региона. Особого внимания заслуживает ловкость самураев в бою. Их владение оружием и в самом деле было совершенным.

Легендарный меч катана

Катана – идеальное холодное оружие, просто произведение искусства. Все секреты изготовления этого меча японские мастера не раскрывают до сих пор. Впрочем, теперь они подпускают к собственным мастерским.



Воин с катаной / Скриншот из видео

Такие мечи начали ковать в далеком XV веке. Это продолжают делать до сих пор, не меняя традиций и правил такого таинственного процесса. Катану делают не просто для сувениров, чтобы порадовать туристов. В частности, это оружие остается актуальным для самозащиты.

Даже во Второй мировой войне японские воины имели с собой этот меч. Существуют догадки, что после победы в боях американцы в первую очередь забирали себе это эстетическое оружие преодоленного врага.

Факты о катане

О мече самураев существует множество интересных историй. Впрочем, как и во многих других аспектах культуры японских воинов, подтвердить эти выдумки сложно. Одной из легенд является то, что катана – единственное оружие, у которого есть собственный дух.

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В то же время подтвержденным фактом о мече являются сведения о его проверке на качество. Не бракованная катана должна была разрезать 2 человеческих туловища. Именно так некоторое время самураи и тестировали свое оружие. Через некоторое время испытание немного изменили: вместо людей рубили бамбук.



Самурай, который хочет разрубить бамбук / Скриншот из видео

Почему меч был важен для самураев

Катана стала усовершенствованным преемником другого японского меча – тати. Она сразу завоевала статус "королевы полей боя" и была любимым оружием самураев.

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Даже несмотря на довольно стремительный прогресс огнестрельного оружия и стратегическую важность луков, на поле боя продолжали активно использовать мечи. Фундаментом мастерства большинства самураев оставалось умение фехтовать и сражаться с врагом. Именно ближние бои решали судьбу затяжных противостояний.

В чем секрет катаны

Катана сочетает в себе мощь и ювелирную точность. Она является достаточно мощной, чтобы разрубить человека пополам, и при этом очень острой, чтобы самурай смог даже разрезать волосок.

Справка. В Средневековье в Японии было всего несколько школ мастеров, которые изготавливали катану. Их секрет заключался в совершенно уникальных сочетаниях серы, углерода, железа и других ингредиентов. При этом, никто не записывал пропорции – мастера "чувствовали" меч. Знания об этом передавали от учителя к ученику.

Секрет мощи катаны заключается не в габаритах, так как это сравнительно небольшой и легкий меч. Его общая длина вместе с рукоятью составляет примерно 100 сантиметров, а вес – 1 килограмм. Еще одним секретом оружия является его удивительная эластичность. Это позволяло ей выдерживать даже самые жесткие столкновения и не разлетаться на обломки.

Преимуществом катаны является также ее универсальность. Этим мечом можно не только рубить, но и резать, и даже колоть врага.

Как изготавливали меч

Процесс изготовления катаны длился несколько месяцев. В специальной прямоугольной печи благодаря высокой температуре очищали песок. В то же время углерод в печи смешивали с железным песчаником. Так образовывался уникальный вид стали – тамахагани. Он содержал минимальное количество углерода, которое укрепляло катану.

В края катаны добавляли различные примеси, благодаря которым меч становился очень острым. После того, как сырье было готово, его проверяли и передавали в кузницу. Там необработанный металл терял половину своего веса и превращался в меч.



Изготовление катаны / Скриншот из видео

Во время ковки окончательно вытесняли все примеси, а затем оружие закаливали. После этого катану вытаскивали из огня и быстро охлаждали. После окончания основной части работы почти готовый меч передавали на полировку и заточку клинка. Этот процесс мог длиться 2 недели.

Доспехи самураев

Защититься от катаны можно было только благодаря доспехам. У состоятельных самураев амуниция была дорогой, даже изысканной. Украшения они выбирали сами. Чаще всего это был символ, который бы подчеркивал особые таланты владельца.

Доспехи тоже были роскошными. Они состояли из маленьких зашнурованных пластинок. Конструкция настолько сложная, что надевать броню самураю помогали слуги.



Доспехи самурая / Скриншот из видео

Причиной было то, что амуниция имела очень много шнурков и завязок, в основном на спине. Еще носили накидку, которую крепили к шлему и поясу. Она ослабляла удар стрел, которые враг выпускал в спину.

В то же время самураи-пехотинцы носили броню домаро. Она была прошита красными шнурами. Впоследствии домаро немного усовершенствовали – для защиты спины добавили часть, которую называли пластиной труса.



Броня самураев-пехотинцев / Скриншот из видео

Под все это надевали еще или обычную кольчугу, или дешевый легкий вариант брони – харате. Для защиты ног хватало трех пластин, а руки прятали под амуницией.

Какими были цвета доспехов

Самые распространенные цвета – красный, оранжевый, малиновый, черный и коричневый. Со временем самым популярным стал синий, так как эта краска защищала шелк от выгорания на солнце.

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Для отпугивания врага носили красный цвет. Между тем белые доспехи использовали воины, которые сражались за безнадежное дело и должны были погибнуть.

Что случилось с самураями

Через некоторое время постоянные конфликты крупных японских магнатов закончились. Соответственно, и потребность в большом количестве самураев отпала. Из-за этого вооруженные слуги остались без работы.

Большинство воинов начали менять профессию. Кто-то ушел в земледельцы. Другие – пополнили ряды ниндзя, став наемными убийцами.