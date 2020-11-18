Легковушка столкнулась с такси в Днепре: машину разорвало в клочья – фото, видео
В Днепре ночью 18 ноября такси Uklon столкнулось с легковушкой Subaru. В результате первое авто буквально разорвало на части.
Как произошло ДТП
По предварительной информации, ЗАЗ выезжал на проспект Героев, когда Subaru ехал в сторону Южного моста. Поэтому машины столкнулись, сообщает "Информатор".
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От удара такси разорвало. Задняя часть авто отлетела на несколько метров в сторону, машина перевернулась на крышу. Другая легковушка вылетела на обочину.
Кроме "скорой" и полиции, на место ДТП приехали спасатели. Они перекрыли газ в авто, поэтому возгорания не было.
Обстоятельства аварии выясняет следствие.
Что известно о пострадавших
Обоих водителей машин забрали в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии.
Смотрите видео с места происшествия ДТП:
Разбитые машины в результате ДТП / Фото "Информатора":
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