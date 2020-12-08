Первый памятник советскому вождю Владимиру Ленину в Украине повалили ровно 7 лет назад – 8 декабря 2013 года. Произошло это на Бессарабской площади в Киеве в период Майдана и привело к волне ленинопада по всей Украине. Как это было – читайте и смотрите дальше.

В общем в Украине повалили и демонтировали 1320 памятников Ленину. В августе 2017 года тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в городах страны не осталось ни одного памятника советскому вождю. О ленинопаде в областных центрах Украины – читайте в материале 24 канала.

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Киев

Памятник Ленину в Киеве был высотой 3,45 метра из красного полированного гранита на почти семиметровом постаменте с лестницей. Интересно, что повалили монумент не с первого раза, а таких попыток было несколько.

Первая попытка была летом 2009 года. Тогда памятник существенно повредили: отбили нос и руку. Но монумент восстановили к ноябрю того же года. Пропрезидентская на то время партия "Наша Украина" назвала повреждение памятника Ленину "актом национального отчаяния".



Поврежденный в 2009 году памятник Ленину в Киеве / Фото из твитера History Ukraine

Второй стала попытка свержения столичного "Ленина" 1 декабря 2013 года. Тогда произошла драка между протестующими, которые планировали снести монумент, и бойцами "Беркута".

Как сообщили позже в милиции, несколько десятков молодых людей с закрытыми лицами написали на памятнике "фашист". Когда правоохранители пытались помешать этому, вспыхнула стычка со взрывпакетами и дымовыми шашками. Милиция оттеснила протестующих после того, как те набросили на памятник петлю, пытаясь его повалить.

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Окончательно киевского "Ленина" повалили 8 декабря 2013 года. Участниками свержения стали около 200 человек, часть из которых были в масках. К памятнику приставили лестницу, накинули тросы и, раскачивая монумент из стороны в сторону, в конце концов повалили его. Все это произошло на глазах милиции, которая не препятствовала действиям людей.

Памятник советскому вождю упал, пробив "головой" гранитную плиту. После этого "голова" отвалилась. Обломки разбитого монумента люди разбирали на сувениры. Рядом размахивали флагами Украины, Беларуси и Литвы и выкрикивали лозунги "Революция!", "Янукович, ты следующий!", пели гимн Украины.

Смотрите видео сноса памятника Ленину в Киеве 8 декабря 2013 года:

Милиция Киева назвала произошедшее массовыми беспорядками и задерживала даже непричастных к инциденту людей. А приспешники Януковича предсказуемо осудили такой поступок митингующих.

Так, именно из Киева стартовало явление, которое несколько позже назвали "ленинопадом". Участники ленинопада объясняли свои поступки тем, что таким образом избавляют свои населенные пункты от символа тоталитаризма и открывают путь обновленной Украине.

Только в течение декабря 2013 года в Украине повалили еще 3 памятника советскому вождю: в Подольске на Одесщине, Любешове на Волыни, Ватутино Черкасской области.

В январе уже 2014 года повалили 9 таких монументов в разных уголках Украины. А в феврале – уже более 300.

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Житомир

Если принимать во внимание областные центры Украины, то второго "Ленина" в тот период повалили в Житомире. Произошло это 21 февраля 2014 года. Монумент снесли неизвестные протестующие с помощью грузовика КамАЗ. Сразу после этого активисты выкрикивали "Правый сектор" и "Ленин пал, народ восстал".



Свержение памятника Ленину в Житомире / Фото zhitomir-online.com

Полтава

Участники Евромайдана в Полтаве свергли своего "Ленина" тоже 21 февраля 2014 года. Так, под украинский гимн на постамент установили флаг Украины, а бронзовую скульптуру распилили болгаркой.

22 февраля перед фасадом постамента местные жители установили небольшую стелу с изображением Божьей Матери с Иисусом на руках. К стелле несли цветы и зажигали свечи в память о погибших майдановцах.

Заметим, что бронзовую скульптуру вождя переплавили на церковные колокола. А в апреле 2014 года на месте постамента установили народный мемориал памяти Небесной Сотни.



Свержение памятника Ленину в Полтаве / Фото vgorode.ua

Сумы

Далее "упал Ленин" в Ахтырке на Сумщине. Сделали это тоже в феврале 2013 года представители ВО "Свобода" во главе с тогдашним нардепом Игорем Мирошниченко.

Вслед за этим в самих Сумах уже официально демонтировали памятник советскому вождю. Такое решение принял мэр города Геннадий Минаев при поддержке депутатов горсовета. В течение года также убрали несколько памятников Ленину в районных центрах и селах области.

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Снос памятника Ленину в Ахтырке на Сумщине / Фото dancor.sumy.ua

Днепр

Памятник Ленину в тогдашнем Днепропетровске повалили 22 февраля после многочасовых попыток. Активистам пришлось подпилить Ильичу ноги, и только тогда водителю специально пригнанного автокрана удалось зацепить и повалить памятник.

Кстати, в тот же день частично разрушили 2 памятника Ленину в Кривом Роге: в сквере возле вокзала "Кривой Рог – Главный" и на проспекте Металлургов.

Смотрите видео свержения памятника Ленину в Днепре:

Николаев

До Николаева ленинопад добрался тоже 22 февраля. Во время митинга на Евромайдане его участники вызвали спецтехнику, и монумент таки упал. При этом произошли столкновения с коммунистами.

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Смотрите видео свержения памятника Ленину в Николаеве:

Кропивницкий (Кировоград)

В тогдашнем Кировограде монумент советскому вождю повалили тоже в ночь на 22 февраля. Памятник был расположен в Кузнецком парке. Очевидцы рассказывали, что "Ленин" упал всего за 10 минут. Люди активно фотографировались рядом с ним.



Снос "Ленина" в Кировограде (теперешнем Кропивницком) / Фото gre4ka.info

Чернигов

Памятник Ленину в Чернигове тоже 21 февраля повалили несколько сотен человек. Сначала между активистами и представителями Компартии, которые пытались защитить памятник, произошла перепалка. Обошлось без пострадавших, но "Ленин" все-таки упал в 22:03. Присутствующие встретили снос памятника криками "Молодцы!"

Смотрите видео свержения "Ленина" в Чернигове:

Хмельницкий

21 февраля в Хмельницком снесли сразу 2 памятника Ленину: в парке Чекмана и возле радиозавода. Так, один из монументов сперва пытались повалить с помощью веревок, а затем болгаркой отпилили болты и "Ленин" упал "лицом" вниз. Это все сопровождалось возгласами "Комуняку – на гілляку!", "Революция!". Когда же активисты добились своего, то вылезли на поверженную скульптуру и спели гимн Украины.

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Заметим, что монументу отрезали "голову", чтобы его было невозможно восстановить. Памятник решили сдать на металлолом, а вырученные деньги – отдать на Майдан.



Снос памятника Ленину в Хмельницком / Фото vsim.ua

Херсон

В Херсоне памятник Ленину снесли 22 февраля на площади Свободы с помощью троса и КамАЗа. Защитить монумент пытались 20 коммунистов, но эта попытка была неудачной, потому что им противостояли до 2 тысяч евромайдановцев. Вспыхнула небольшая стычка.

Люди забросили трос за "голову Ленина", а в это время как раз подъехал грузовик, который и должен был стянуть памятник. Тогда неизвестный пытался помешать движению грузовика, раздались выстрелы, но никто не пострадал, и мужчину увели. Грузовик тронулся – и "Ленин" упал.

Довольные протестующие залезли на поваленную скульптуру и начали петь гимн Украины. На месте памятника также взвился украинский флаг.

Смотрите видео сноса памятника Ленину в Херсоне:

Харьков

Памятник Ленину в Харькове повалили значительно позже предыдущих областных центров – 28 сентября 2014 года. Сделали это со второй попытки, поскольку первая была неудачной.

Что касается первой попытки, то повалить монумент майдановцы хотели еще 22 февраля 2014 года, но помехой им стали антимайдановцы, которые устроили на месте круглосуточное дежурство. Против сноса выступал и мэр города Геннадий Кернес.



Памятник Ленину в Харькове повалили со второй попытки / Фото "Патриоты Украины"

Что касается второй попытки, то 28 сентября в Харькове устроили пятитысячный проукраинский марш. После него до 3 человек собрались на площади Свободы и начали валить памятник Ленину. Сначала планировали с помощью автовышки распилить памятник по частям, в частности, отпилить голову и руки. Но милиция не пропускала на место спецтехнику и перекрыла все подъезды к площади.

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Однако около 19:00 активисты с флагом батальона "Азов" перфоратором высекли на памятнике надпись "Слава Украине". После этого с помощью лестницы залезли на постамент и начали пилить "ноги" памятника болгаркой. Около 22:30 активисты, привязав к рукам фигуры 2 троса и потянув за них, повалили памятник Ленину.

К памятнику бросилась толпа людей, которые зажигали файеры и дымовые шашки, а также поздравляли друг друга. Люди пытались схватить кусок памятника как сувенир. В целом процесс сноса памятника занял около 4 часов.

Смотрите видео свержения "Ленина" в Харькове:

Запорожье

Памятник Ленину в Запорожье демонтировали 19 июля 2016 года. Это был не снос, а именно официальный демонтаж, решение о котором принял городской совет во исполнение Закона о декоммунизации. Длился процесс аж 30 часов.

Памятник сняли с постамента с помощью двойной петли троса крана, закрепленной на "туловище" и "шее" скульптуры. Больше всего трудностей возникло во время спиливания арматуры пьедестала монумента.

Кстати, скульптура высотой 19,8 метра была крупнейшим на то время памятником Ленину на неоккупированной территории Украины.

На сегодня самый большой памятник Ленину в Украине высотой 20,75 метра находится в оккупированном Севастополе.



Демонтаж памятника Ленину в Запорожье / Фото 061.ua

Итоги ленинопада

В мае 2019 года Вятрович сообщил, что в Украине декоммунизация фактически завершена: демонтировали почти все памятники Ленину.

"Памятников около 2,5 тысяч. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, или на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", – рассказал Вятрович.

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При этом по данным СМИ, по состоянию на май 2020 года только в Одесской области памятники Ленину продолжают стоять в 5 селах. Немало монументов также осталось в городах, которые расположены на временно оккупированных территориях: Севастополе, Ялте, Донецке и Луганске.