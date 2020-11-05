Народные депутаты, некогда входившие во фракцию "Слуга народа", представляющей большинство в парламенте, Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Рады. Последнему пришлось вызвать скорую.

Сперва Лерос и Юрченко сцепились под парламентом. Юрченко как раз давал комментарий журналистам и обозвал своего бывшего соратника "Дэу Ланосом". В этот момент Лерос как раз проходил мимо и услышал эти слова. Момент зафиксировали журналисты, ролик появился на ютюб-канале Ростислава Цуркана.

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Лерос, очевидно, обидевшись на прозвище, которое ему дал Юрченко, схватил его за шею. Он попытался оттащить экс-коллегу от журналистов со словами "Иди сюда".

Юрченко выкрутился и продолжил общаться со СМИ, рассказывая о том, что Леросу не место в Раде.

Первая схватка Лероса и Юрченко: видео

Впрочем, на этом история не закончилась. Перепалка продолжилась в кулуарах Рады и тоже попала на видео журналистов. Кто ее начал на ролике, к сожалению, не видно, однако на своей фейсбук-страницах Юрченко и Лерос обвиняют друг друга в нападении.

Драка Лероса и Юрченко в стенах Рады: видео

Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки сняли браслет, сегодня эта бешеная тварь бросилась на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями,

– написал он на своей фейсбук-странице.

В то же время Юрченко тоже заявил, что именно Лерос напал на него и даже назвал конкретное время – 11:30 утра. Он, в свою очередь, назвал бывшего соратника "брехлом и провокатором", а потом тоже – "собакой".

Как говорит народная пословица, "где свои собаки кусаются, там чужие пусть не лезут". Впрочем, как видно из видео, разнимали двух некогда "слуг", а теперь внефракционных депутатов, все, кто оказались с ними в коридоре Рады.

После драки Лерос зашагал в сторону сессионного зала, а вот его "партнер по спаррингу" записал видео. В нем он рассказал, что вызвал полицию и скорую под стены Рады. На лице у нардепа виднелась кровь, он добавил, что у него кружится голова.

Юрченко после драки: осторожно, видео 18+

Впоследствии он написал, что не имел возможности голосовать за проект Госбюджета, потому что его госпитализировали.