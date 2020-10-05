В США уже второй месяц бушуют масштабные лесные пожары. Площадь возгораний составляет более 1,6 миллиона гектаров. Это вдвое больше, чем было в 2018 году.

Всего в 2020 году в Калифорнии возникло более 8 200 пожаров. Об этом информирует AP.

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Огонь выжег более 4 миллионов акров земли, что составляет 1,6 гектара. Пожары разрушили более 8 400 зданий.

В Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты заявили, что лесные пожары в Калифорнии в этом году поражают.

Четыре миллиона – это отметка, которая является непостижимой. Это поражает воображение и захватывает дух,

– отметил представитель департамента Скотт Маклин.

Fueled by steady winds and mountainous forests, the fire has grown into one of the largest in Los Angeles County history and has triggered evacuation orders for some of California's most populated areas. https://t.co/G7K5FZB6Xk — AccuWeather (@accuweather) September 22, 2020

California’s #BobcatFire has burned more than 105,345 acres in Los Angeles County. To aid response efforts @NASA used satellites to map likely damaged and burned areas from the fire, showing its progression over a week: https://t.co/5oGAkQV9yP pic.twitter.com/zQGFDQZzel — NASA Earth (@NASAEarth) September 22, 2020

LOOK: At 165 square miles, the Bobcat Fire is one of the largest ever in Los Angeles County and it has burned for more than 2 weeks pic.twitter.com/cYApnvoU7v — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020

Каковы последствия пожаров

Всего известно уже о 31 жертве стихии , еще десятки человек считают пропавшими без вести. Тысячи домов разрушены пожарами.

, еще десятки человек считают пропавшими без вести. Тысячи домов разрушены пожарами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вводил в пяти округах режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что пожары возникли из-за жары и сильного ветра, способствовавшего распространению огня. Губернатор добавил, что синоптики еще раньше предупреждали о погодных условиях, которые впоследствии и привели к пожарам.

Эвакуировали сотни тысяч людей.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии небо было оранжевым.

Как реагировал Трамп

За неполных два месяца до президентских выборов пожары в Калифорнии стали главной политической темой. Президент США Дональд Трамп обвиняет во всем руководство национальных парков.

Зато демократы утверждают, что главная проблема – это изменение климата. Кроме того, они обвиняют Трампа, что он его игнорирует. К слову, шесть из 20 крупнейших пожаров в современной истории Калифорнии произошли в этом году.

Красное небо над Орегоном / Фото Getty images, соцсетиФото и видео пожаров в Калифорнии и Орегоне

Пожары в штате Орегон: видео

Oregon wildfires making it look straight apocalyptic.... pic.twitter.com/HtO9CXxJF9 — Domenico (@AvatarDomy) September 9, 2020

Смотрите видео пожара возле Лос-Анджелеса:



Пожары в Калифорнии усиливаются, в частности, и из-за жары / Фото Getty images

Масштабные лесные пожары в Калифорнии / Фото Getty images

На случай, если кто-то хочет знать, как выглядит дикий огонь издалека в Калифорнии. Вот как выглядит лето в Южной Калифорнии, ребята,

– написала в твиттере одна из местных жительниц и добавила фотографию с бурным огнем.

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Пожары в Калифорнии: видео

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020



Дым от пожаров видно за много километров / Фото Getty images



​Масштабные пожары в Калифорнии / Фото Getty images

Что известно о возникновении и распространении пожаров в США:

Первый крупный лесной пожар в этом сезоне вспыхнул в Калифорнии в конце июля.

Огонь вспыхнул в местности черри-Вэлли, округ Риверсайд, вечером 31 июля, а к 2 августа уничтожил растительность на площади в почти 8 тысяч гектаров.

Дым от лесных пожаров был настолько мощный, что вызвал собственные ветровые потоки.

Кроме того, во всем регионе из-за пожаров ухудшилось качество воздуха – смог наблюдали даже жители Лос-Анджелеса.

Впоследствии лесные пожары начали возникать еще в 12 штатах США. Кроме Калифорнии, больше всего пострадали ее соседи: Орегон и Вашингтон.

Местность Черри-Вэлли в округе Риверсайд, Калифорния: карта