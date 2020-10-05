Масштабные лесные пожары в США: огонь выжег 1,6 миллиона гектаров земли – фото, видео
В США уже второй месяц бушуют масштабные лесные пожары. Площадь возгораний составляет более 1,6 миллиона гектаров. Это вдвое больше, чем было в 2018 году.
Всего в 2020 году в Калифорнии возникло более 8 200 пожаров. Об этом информирует AP.
К теме Огонь, вода и ветер: как изменение климата создает хаос в США
Огонь выжег более 4 миллионов акров земли, что составляет 1,6 гектара. Пожары разрушили более 8 400 зданий.
В Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты заявили, что лесные пожары в Калифорнии в этом году поражают.
Четыре миллиона – это отметка, которая является непостижимой. Это поражает воображение и захватывает дух,
– отметил представитель департамента Скотт Маклин.
Каковы последствия пожаров
- Всего известно уже о 31 жертве стихии, еще десятки человек считают пропавшими без вести. Тысячи домов разрушены пожарами.
- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вводил в пяти округах режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что пожары возникли из-за жары и сильного ветра, способствовавшего распространению огня. Губернатор добавил, что синоптики еще раньше предупреждали о погодных условиях, которые впоследствии и привели к пожарам.
- Эвакуировали сотни тысяч людей.
- Из-за лесных пожаров в Калифорнии небо было оранжевым.
Как реагировал Трамп
За неполных два месяца до президентских выборов пожары в Калифорнии стали главной политической темой. Президент США Дональд Трамп обвиняет во всем руководство национальных парков.
Зато демократы утверждают, что главная проблема – это изменение климата. Кроме того, они обвиняют Трампа, что он его игнорирует. К слову, шесть из 20 крупнейших пожаров в современной истории Калифорнии произошли в этом году.
Красное небо над Орегоном / Фото Getty images, соцсетиФото и видео пожаров в Калифорнии и Орегоне
Пожары в штате Орегон: видео
Смотрите видео пожара возле Лос-Анджелеса:
Пожары в Калифорнии усиливаются, в частности, и из-за жары / Фото Getty images
Масштабные лесные пожары в Калифорнии / Фото Getty images
На случай, если кто-то хочет знать, как выглядит дикий огонь издалека в Калифорнии. Вот как выглядит лето в Южной Калифорнии, ребята,
– написала в твиттере одна из местных жительниц и добавила фотографию с бурным огнем.
Пожары в Калифорнии: видео
Дым от пожаров видно за много километров / Фото Getty images
Масштабные пожары в Калифорнии / Фото Getty images
Что известно о возникновении и распространении пожаров в США:
- Первый крупный лесной пожар в этом сезоне вспыхнул в Калифорнии в конце июля.
- Огонь вспыхнул в местности черри-Вэлли, округ Риверсайд, вечером 31 июля, а к 2 августа уничтожил растительность на площади в почти 8 тысяч гектаров.
- Дым от лесных пожаров был настолько мощный, что вызвал собственные ветровые потоки.
- Кроме того, во всем регионе из-за пожаров ухудшилось качество воздуха – смог наблюдали даже жители Лос-Анджелеса.
- Впоследствии лесные пожары начали возникать еще в 12 штатах США. Кроме Калифорнии, больше всего пострадали ее соседи: Орегон и Вашингтон.
Местность Черри-Вэлли в округе Риверсайд, Калифорния: карта