Пожары на Луганщине ликвидировали: история пожаров – видео, фото
В Луганской области 8 октября спасатели завершили тушение лесных пожаров. Вспыхнули они 30 сентября и 1 октября, и в конце концов достигли немалых масштабов. По состоянию на 9 утра 8 октября спасатели полностью ликвидировали очаги пожаров на Луганщине.
Ориентировочная площадь, которую прошел огонь, составляет 20 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения, где в зону поражения попали 32 населенных пункта. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Лесные пожары в Луганской области: последние новости
- По состоянию на вечер 4 октября спасателям удалось ликвидировать 4 из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности. Еще на 3 очагах пожары локализованы. Продолжаются мероприятия по локализации в районе Смоляниново.
- 3 октября продолжалось тушение 7 крупных очагов пожаров. Правда, перед этим, 2 числа, пожарным удалось ликвидировать пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района.
- В целом к тушению привлечены более 1 тысячи 300 человек и 284 единицы техники.
- Наиболее сложная ситуация была в районе от Станицы Луганской до Северодонецка. В целом пожар охватил три района – Новоайдарский, Северодонецкий и Станично-Луганский.
- Сначала была информация, что огонь повредил 250 – 300 домов. Впрочем окончательное количество должны установить местные власти. Спасатели эвакуировали 150 человек.
Что известно о погибших
Всего в результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
Сейчас известно, что 3 человека погибли из-за отравления дымом, еще один человек – в результате полученных ожогов. Три человека скончались в результате сердечных приступов, а обстоятельства гибели еще 4 в настоящее время устанавливаются.
Ситуация вблизи КПВВ "Станица Луганская"
1 октября огонь добрался до заминированной обочины вблизи Станицы Луганской, началась детонация взрывных устройств. Из-за угрожающей ситуации КПВВ временно закрыли. Людей, находящихся в пункте пропуска, отвели на безопасное расстояние.
По состоянию на 2 октября пожар удалось локализовать, однако КПВВ – до сих пор закрыт. Огонь повредил объекты в сервисной зоне, в частности модуль работников Международного комитета Красного Креста.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работу контрольно-пропускного пункта "Станица-Луганская" могут восстановить вскоре – как только исчезнет задымленность.
5 октября КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.
Смотрите видео, как тушили пожар вблизи КПВВ:
В Луганской области работает правительственная группа
В Луганскую область прибыла оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Гослесагентства Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.
В Луганскую область 2 октября прилетел и глава правительства Денис Шмыгаль. Премьер-министр хочет оценить ущерб, нанесенный огненной стихией.
Смотрите фото пожаров в Луганской области: Фото ГСЧС
Версии прокуратуры
Из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области офис генерального прокурора начал расследование. Оно касается статьи о нарушении требований пожарной безопасности. Сейчас прокуроры проводят неотложные следственные действия.
Какие версии рассматривают в прокуратуре:
- обстрелы со стороны пророссийских боевиков,
- умышленный поджог,
- самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,
- неосторожное обращение с огнем.
Заметим, что ранее в штабе ООС отметили, что вполне вероятно, что пожар начался из-за обстрела боевиков. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что не исключает и версию поджога.
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Возмещение пострадавшим
В офисе Президента поблагодарили спасателей и военных, которые пытаются ликвидировать масштабные пожары в Луганской области. Также в ОПУ отметили, что помощь пострадавшим должны выделить без лишней бюрократии.
Смотрите сюжет 24 канала о лесных пожарах в Луганской области: видео
Лесные пожары в Луганской области: смотрите видео
Еще одно видео из Луганской области, которую охватили масштабные пожары:
Пожары в Луганской области: карта