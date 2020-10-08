В Луганской области 8 октября спасатели завершили тушение лесных пожаров. Вспыхнули они 30 сентября и 1 октября, и в конце концов достигли немалых масштабов. По состоянию на 9 утра 8 октября спасатели полностью ликвидировали очаги пожаров на Луганщине.

Ориентировочная площадь, которую прошел огонь, составляет 20 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения, где в зону поражения попали 32 населенных пункта. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Лесные пожары в Луганской области: последние новости

По состоянию на вечер 4 октября спасателям удалось ликвидировать 4 из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности. Еще на 3 очагах пожары локализованы. Продолжаются мероприятия по локализации в районе Смоляниново.

3 октября продолжалось тушение 7 крупных очагов пожаров. Правда, перед этим, 2 числа, пожарным удалось ликвидировать пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района.

В целом к тушению привлечены более 1 тысячи 300 человек и 284 единицы техники.

Наиболее сложная ситуация была в районе от Станицы Луганской до Северодонецка. В целом пожар охватил три района – Новоайдарский, Северодонецкий и Станично-Луганский.

Сначала была информация, что огонь повредил 250 – 300 домов. Впрочем окончательное количество должны установить местные власти. Спасатели эвакуировали 150 человек.

Что известно о погибших

Всего в результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.

Сейчас известно, что 3 человека погибли из-за отравления дымом, еще один человек – в результате полученных ожогов. Три человека скончались в результате сердечных приступов, а обстоятельства гибели еще 4 в настоящее время устанавливаются.

Ситуация вблизи КПВВ "Станица Луганская"

1 октября огонь добрался до заминированной обочины вблизи Станицы Луганской, началась детонация взрывных устройств. Из-за угрожающей ситуации КПВВ временно закрыли. Людей, находящихся в пункте пропуска, отвели на безопасное расстояние.

По состоянию на 2 октября пожар удалось локализовать, однако КПВВ – до сих пор закрыт. Огонь повредил объекты в сервисной зоне, в частности модуль работников Международного комитета Красного Креста.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работу контрольно-пропускного пункта "Станица-Луганская" могут восстановить вскоре – как только исчезнет задымленность.

5 октября КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.

Смотрите видео, как тушили пожар вблизи КПВВ:

В Луганской области работает правительственная группа

В Луганскую область прибыла оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Гослесагентства Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

В Луганскую область 2 октября прилетел и глава правительства Денис Шмыгаль. Премьер-министр хочет оценить ущерб, нанесенный огненной стихией.

Смотрите фото пожаров в Луганской области: Фото ГСЧС

Версии прокуратуры

Из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области офис генерального прокурора начал расследование. Оно касается статьи о нарушении требований пожарной безопасности. Сейчас прокуроры проводят неотложные следственные действия.

Какие версии рассматривают в прокуратуре:

обстрелы со стороны пророссийских боевиков,

умышленный поджог,

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,

неосторожное обращение с огнем.

Заметим, что ранее в штабе ООС отметили, что вполне вероятно, что пожар начался из-за обстрела боевиков. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что не исключает и версию поджога.

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Возмещение пострадавшим

В офисе Президента поблагодарили спасателей и военных, которые пытаются ликвидировать масштабные пожары в Луганской области. Также в ОПУ отметили, что помощь пострадавшим должны выделить без лишней бюрократии.

Обратите внимание! В правительстве уже подтвердили, что деньги для помощи выделят из резервного фонда госбюджета. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, максимальная сумма, которую могут получить пострадавшие, составит 300 тысяч гривен. 300 тысяч гривен – за полностью разрушенный дом.

200 тысяч гривен – за погибшего члена семьи.

50 тысяч гривен – за частичное повреждение дома.

20 тысяч гривен – если пострадало хозяйство.

Смотрите сюжет 24 канала о лесных пожарах в Луганской области: видео

Лесные пожары в Луганской области: смотрите видео

Еще одно видео из Луганской области, которую охватили масштабные пожары:

Пожары в Луганской области: карта