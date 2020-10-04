В Луганской области в течение нескольких дней бушуют масштабные лесные пожары. Пламя прошло площадь около 20 тысяч гектаров. По состоянию на утро 4 октября онеборцы работали в 6 основных очагах лесных пожаров.

Огонь в 2 очагах ликвидировали

Впоследствии появилась информация о ликвидации огня в 2 очагах вблизи сел Лобачево и Геевка, в возле Болотенного. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбуке.

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К тушению пожаров привлекли авиацию. На территории Луганщины работают три самолета Ан-32П и 2 вертолета. Только за 3 октября они совершили 162 сброса – а это 504 тонны воды. С начала тушения пожаров – 345 сбросов.

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Жертвами пожаров стали 11 человек.

Травмированы 18 человек, из них трое – работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Эвакуированы 150 местных жителей.

Сейчас уточняют информацию о количестве разрушенных и поврежденных домов, однако по предварительной информации, их количество составляет 250 – 300.

Борются с пожарами более 2 тысяч 500 человек и 210 единиц техники.

Смотрите фото с места событий / Фото ГСЧС: