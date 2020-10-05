На Луганщине продолжается тушение пожаров, возникших в регионе еще 30 сентября. Из 8 основных очагов огня пожарные уже погасили 4, еще 3 – локализованы.

Сейчас огонь прошел более 20 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Важно Список жертв пожаров на Луганщине: погибли 11 человек

По состоянию на утро 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 очага ликвидированы, на 3 очагах пожары локализованы, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе села Смоляниново,

– говорится в сообщении.

Подробнее об очагах пожаров и работе ГСЧС:

Очаг № 1 – пожар, возникший на окраине села Смоляниново Новоайдарского района. Там огнем пройдено более 1,4 тысячи гектаров леса. ГСЧС защищает населенные пункты, полевой артиллерийский склад ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительную станцию ​​на окраине села Александровка. Работает тяжелая инженерная техника, привлечены 717 человек и 109 единиц техники.

– пожар, возникший на окраине села Смоляниново Новоайдарского района. Там огнем пройдено более 1,4 тысячи гектаров леса. ГСЧС защищает населенные пункты, полевой артиллерийский склад ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительную станцию ​​на окраине села Александровка. Работает тяжелая инженерная техника, привлечены 717 человек и 109 единиц техники. Очаг № 2 – вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка. Пожар локализован в 19:30 3 октября на площади почти 6 тысяч гектаров. Привлечен 391 человек и 63 единицы техники.

– вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка. Пожар в 19:30 3 октября на площади почти 6 тысяч гектаров. Привлечен 391 человек и 63 единицы техники. Очаг № 3 – вблизи Трехизбенка, Муратового и Капитанового (Новоайдарский район). Пожар локализован в 20:00 2 октября на площади почти 2,6 тысячи гектаров. Привлечены 264 человека и 44 единицы техники.

– вблизи Трехизбенка, Муратового и Капитанового (Новоайдарский район). Пожар в 20:00 2 октября на площади почти 2,6 тысячи гектаров. Привлечены 264 человека и 44 единицы техники. Очаг № 4 – вблизи сел Лобачево и Геёвка (Станично-Луганский район). Пожар в 9:00 4 октября ликвидировали.

– вблизи сел Лобачево и Геёвка (Станично-Луганский район). Пожар в 9:00 4 октября Очаг № 5 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Пожар камыша и сухой растительности в 19:30 3 октября ликвидировали.

между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Пожар камыша и сухой растительности в 19:30 3 октября Очаг № 6 вблизи села Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар локализован в 19:30 3 октября на площади почти 2 тысячи гектаров. Для тушения дополнительно привлекали пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника, привлечены 449 человек и 34 единицы техники.

вблизи села Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар в 19:30 3 октября на площади почти 2 тысячи гектаров. Для тушения дополнительно привлекали пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника, привлечены 449 человек и 34 единицы техники. Очаг № 7 вблизи села Болотенное (Станично-Луганский район). Пожар камыша в 9:15 4 октября ликвидировали.

вблизи села Болотенное (Станично-Луганский район). Пожар камыша в 9:15 4 октября Очаг №8 вблизи села Чмыровка. Пожар еще утром 3 октября ликвидировали.

Что известно о лесных пожарах на Луганщине на этот момент: