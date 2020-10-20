Летела из Лондона в Валенсию, а оказалась в Киеве: курьезная история пассажирки
Инка Филева работает барменом, на работе устает, поэтому всю дорогу от английского Лондона до испанской Валенсии проспала. Но оказалось, что самолет авиакомпании Ryanair, которым путешествовала женщина, на самом деле летел в Киев.
О загадочно-курьезной истории Филева рассказала в фейсбуке и в интервью таблоиду Daily Star. Оказывается, она перепутала самолет и прилетела вместо Испании в Украину.
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Почему надо всегда быть внимательным в аэропорту
30-тилетняя Инка имела билет на рейс в испанскую Валенсию (там живет ее парень) из лондонского аэропорта Станстед на 7:10 18 октября. Но как-то так случилось, что вместо надлежащего выхода с номером 44 она покшла к 54.
- В этом не должно было быть беды, ведь на каждом гейте сканируют билет. И его там действительно сканировали, но почему-то не заметили, что женщина должна лететь не этим рейсом. И что визы в Украину, что логично, у нее также нет
Дальше – больше: в самолете также никто не обратил на это внимание даже тогда, когда Филева спросила, через сколько времени транспорт приземлится в Валенсии. Ей вежливо ответили: "Через 2 часа и 15 минут".
И почему никогда нельзя паниковать, даже если оказываешься в чужой стране
Женщина уснула, а по прилету спокойно отправилась из самолета по своим делам. Удивлению не было предела, когда наконец она заметила "полицейских в странной форме" и надписи на указателях на украинском языке.
Ошибался ли кто-то рейсом и оказывался ли за пределами ЕС, даже не зная этого?
– написала она в фейсбуке.
В итоге Филева пожаловалась на Ryanair (пока что комментарий авиакомпании по поводу ситуации не публиковали), так там 6 часов разбирались в ситуации (в Киеве нет офиса Ryanair, так что это пришлось делать дистанционно). Но похвалила работников аэропорта "Борисполь" за вежливость и посильную помощь.
- На следующий день, 19 октября, Инка Филева вылетела обратно в Великобританию. И все бы ничего, но женщина до сих пор не может разобраться, куда вылетел ее багаж...