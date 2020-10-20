Инка Филева работает барменом, на работе устает, поэтому всю дорогу от английского Лондона до испанской Валенсии проспала. Но оказалось, что самолет авиакомпании Ryanair, которым путешествовала женщина, на самом деле летел в Киев.

О загадочно-курьезной истории Филева рассказала в фейсбуке и в интервью таблоиду Daily Star. Оказывается, она перепутала самолет и прилетела вместо Испании в Украину.

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Почему надо всегда быть внимательным в аэропорту

30-тилетняя Инка имела билет на рейс в испанскую Валенсию (там живет ее парень) из лондонского аэропорта Станстед на 7:10 18 октября. Но как-то так случилось, что вместо надлежащего выхода с номером 44 она покшла к 54.

В этом не должно было быть беды, ведь на каждом гейте сканируют билет. И его там действительно сканировали, но почему-то не заметили, что женщина должна лететь не этим рейсом. И что визы в Украину, что логично, у нее также нет

Дальше – больше: в самолете также никто не обратил на это внимание даже тогда, когда Филева спросила, через сколько времени транспорт приземлится в Валенсии. Ей вежливо ответили: "Через 2 часа и 15 минут".

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Женщина уснула, а по прилету спокойно отправилась из самолета по своим делам. Удивлению не было предела, когда наконец она заметила "полицейских в странной форме" и надписи на указателях на украинском языке.

Ошибался ли кто-то рейсом и оказывался ли за пределами ЕС, даже не зная этого?

– написала она в фейсбуке.

В итоге Филева пожаловалась на Ryanair (пока что комментарий авиакомпании по поводу ситуации не публиковали), так там 6 часов разбирались в ситуации (в Киеве нет офиса Ryanair, так что это пришлось делать дистанционно). Но похвалила работников аэропорта "Борисполь" за вежливость и посильную помощь.

На следующий день, 19 октября, Инка Филева вылетела обратно в Великобританию. И все бы ничего, но женщина до сих пор не может разобраться, куда вылетел ее багаж...