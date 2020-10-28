Голосеевский райсуд Киева 28 октября отпустил из-под стражи Ярослава Леваднюка – бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в соучастии в изнасилованиях в райотделе Кагарлыка. Решение одобрила судья Александра Колдина, которую, как выяснилось, должны были уволить еще в 2018 году.

В 2018 году Александра Колдина провалила оценку, после чего ее должны были уволить. Но все произошло совсем не так, рассказывает Центр противодействия коррупции.

Важно Изнасилование в Кагарлыке: одного из фигурантов дела отпустили из-под стражи

Высший совет правосудия мастерски отмазал Колдину, и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 тысяч гривен в год,

– заявили в ЦПК.

Что еще известно об Александре Колдиной:

Вместе с мужем Николаем Лозовым, дочерью Софией и матерью Павлик Ириной, которых Александра Колдина упоминает в декларации, она владеет двумя квартирами в Киеве на чуть более чем 80 квадратных метров каждая.

За 2019 год Колдина задекларировала 580 тысяч гривен зарплаты. У ее мужа только пенсия на 53 тысячи, а также доход от аренды в 9 тысяч гривен. Супруги имеют сбережения на 4 тысячи долларов.

В Голосеевском районном суде Киева Александра Колдина работает с 2005 года. В 2010 году, после прихода к власти режима Виктора Януковича, ее назначили судьей этого суда бессрочно.

Более о преступлениях в полицейском участке Кагарлык – читайте по ссылке.