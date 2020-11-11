Вчера, 10 ноября 2020 года проходил второй вебинар Львовского форума по безопасности 2020 на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: образ общего будущего".

Модерировали дискуссию сопредседатель Львовского форума по бузопасности ген.– лейт. (в отставке) экс-командующий сухопутных сил ВС США в Европе, руководитель программы Першинга по стратегическим исследованиям Центра исследования европейской политики (СЕРА, США) Бен Ходжес и главный редактор издания "UA: Ukraine Analytica" и директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Участники дискуссии отметили, что агрессивные действия России в Черном море вызваны ее желанием вытеснить другие страны из этого региона и расширить свое влияние дальше на регион Средиземного моря и Ближнего Востока. Все, что происходит в Черном море будет влиять на общую безопасность в Европе, в том числе на страны Западной Европы. Увеличение контроля России над Черным морем является следствием отсутствия четкой стратегии стран Запада безопасности в Черном море и помощи черноморским странам в противостоянии с Россией. Эксперты также отметили важную роль Турции в Черном море и сотрудничества черноморских стран для усиления безопасности и противодействия экспансии России.

Украинский эксперт Павел Лакийчук из Центра "глобалистики XXI" отметил, что цель России – полное закрытие Черного моря для внешних сил и полное доминирование в Черном море над другими странами. По его словам, с 2008 года, а особенно после оккупации Крыма, Россия в Черноморско-Азовском регионе проводит политику вытеснения внешних игроков. До 2014 года Россия смогла благодаря полной бездеятельности западных стран создать зону контроля над восточной частью Черного моря. После же оккупации Крыма она проводит политику формирования закрытой зоны для других государств в Северо-Западной части Черного моря и вытеснение из этого региона других государств.

Господин Лакийчук также рассказал о милитаризации Крыма Россией. По его словам, в Крыму Россия возобновила инфраструктуру и силы флота – фактически восстановлены группировки сил времен Советского Союза. Составляющая флота значительно усилилась – появилось более 20 боевых единиц, в том числе 3 фрегата, 4 ракетных катера и 6 подводных лодок. По состоянию на 2020 год, суммарный залп ракетного оружия российских сил составляет сегодня более 80 тонн, из которых на дистанцию ​​более 1400 км (на которой находится Средиземное море) – 40 т.

Бату Кутелия, вице-президент Атлантического совета Грузии, сотрудник программы the Next Generation Leader Fellow при Институте международного лидерства Маккейна (Грузия) подчеркнул, что Россия всегда заполняет вакуум, там где у Запада нет четкого видения будущего и стратегии. По его словам, Россия очень конъюнктурная, и если она видит вакуум – она ​​его заполняет. Если бы вакуум заполнился четким видением Запада в отношении видения Черноморского региона, а затем шли бы конкретные действия по реализации этой стратегии – Россия отступит. В качестве примера он привел присутствие российских миротворцев в Косово в конце 90-ых. Как только Запад, НАТО и ЕС сформировали четкий план – расширение и готовность интегрировать этот регион, Россия ушла оттуда ни с чем. Поэтому, государства НАТО должны вернуться к тому, что было в 2008 году, когда Украина и Грузия имели шанс получить План действий по членству в НАТО, отметил господин Кутелия.

Болгарский эксперт Димитар Бечев, старший сотрудник Atlantic Council, старший научный исследователь Университета Северной Каролины отметил, что Черное море не является автономным, а оно взаимосвязано с более широким регионом – Ближним Востоком, безусловно, с российскими операциями в Сирии, а также с вмешательством Турции в Нагорном Карабахе. По его словам, мы видим российскую динамику в Черном море, ведь оккупация Крыма была именно ради контроля над Черным морем, что открывает России путь в другие регионы. Димитар Бечев отмечает, что таким образом Черное море становится частью большой геополитической системы.

Директор Центра международных и европейских исследований Университета Кадира Хаса в Стамбуле (Греция) Димитриос Триантафилу, убежден, что Запад много лет говорит о стратегии в отношении Черного моря, но ему так и не удалось ее создать и уменьшить российское влияние на страны, в частности на Украину, Грузию и Азербайджан. Запад, по словам эксперта, начал испытывать крах не только на уровне дипломатии, но и на нормативном уровне, на уровне ценностей, которые коснулись региона. Именно поэтому, убежден господин Триантафилу, Россия настолько эффективно реализует свою стратегию, ведь большинство стран региона до сих пор имеют многовекторную внешнюю политику и не уверены в успехе присоединения к Западу.

Мы должны убедиться, что Запад играет определенную роль в развитии Черноморского региона, поскольку он напрямую зависит от того, что там происходит,

– отметил эксперт.

Президент Совета международных отношений Турции, профессор международных отношений Университета Кадира Хаса в Стамбуле (Турция) Мустафа Айдын считает, что Турция постепенно меняет свою политику в Черном море от многостороннего сотрудничества к политике сдерживания России, особенно после 2014 года. Сегодня, по его словам, силы Турции слабее в Черном море по сравнению с Россией. Турция, убеждает эксперт, больше внимания уделяла Восточному Средиземноморью, а в Черном море возлагалась на многостороннее сотрудничество, в частности по сдерживанию России. Турции пока не удалось сбалансировать влияние России в Черном море.

По словам господина Мустафы Айдына, теперь Турция пытается наращивать свою военную силу в Черном море, хотя это не так просто, поскольку она вынуждена больше внимания уделять Средиземноморью, чтобы сбалансировать там российское присутствие. Несмотря на то, что Турция активно развивает военно-техническое сотрудничество с Украиной, ее фокус пока сосредоточен на Сирии и восточной части Средиземного моря. Относительно ситуации в Нагорном Карабахе, то, по словам эксперта, она стоит несколько в стороне от проблем Черного моря.

Видео вебинара 2 можно посмотреть здесь.

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

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