24 канал ищет героев для материала, чьи семьи лично столкнулись с примером нечеловеческой жестокости советского режима – Голодомором.

Несмотря на убеждения СССР и российских историков, Голодомор в Украине не был случайным явлением. "Смерть из-за голода" стала следствием целенаправленного террора голодом, то есть геноцидом.

Мы хотим напомнить всей Украине об ужасных событиях 1932 – 1933 годов, которые навсегда останутся черным пятном в нашей истории. Для этого нам необходима помощь наших читателей. Если ваши близкие или знакомые пережили пытки советской власти в 1932 – 1933 годах и готовы поделиться своей личной историей – пишите нам.

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