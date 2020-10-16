Лидер белорусской оппозиции Тихановская планирует визит в Украину
Светлана Тихановская – экс-кандидатка на выборах президента Беларуси – поблагодарила Украину за позицию относительно событий, развернувшихся в его государстве. Она заявила о планах посетить Украину уже после местных выборов.
В интервью изданию "Радыё Свабода" Тихановская в частности подчеркнула, что Киев уже выразил готовность поддержать санкции против представителей режима Александра Лукашенко.
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Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции,
– подчеркнула белорусская оппозиционерка.
Она также заявила, что хотела бы выстраивать тесные партнерские отношения с Украиной. Мол, украинцы и белорусы довольно близкие народы как исторически, так и культурно.
У меня часто на Западе спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда мы начинаем говорить. Я отвечаю: "нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинский понимаем, они – нас. Наши языки несколько ближе", – подчеркнула Светлана Тихановская.
Резюмируя, она заявила, что планирует осуществить визит в Украину. Это может произойти уже после местных выборов 25 октября.
Какова позиция Украины относительно событий в Беларуси?
С самого начала протестов после выборов Украина регулярно призвала белорусские власти не прибегать к насилию в отношении мирных протестующих.
Кроме того, со временем Верховная Рада приняла постановление, которым не признала результаты выборов, а Александра Лукашенко – избранным президентом Беларуси. Такой же позиции придерживается весь цивилизованный мир.