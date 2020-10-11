Уже в понедельник, 12 октября, лидер Польши Анджей Дуда начнет официальный визит в Украину. Он вместе с Владимиром Зеленским посетит Одессу. Преимущественно президенты будут обсуждать экономическое сотрудничество двух стран.

О начале визита в Украину сообщил руководитель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский в своем твиттере.

Важно Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной, – бывший президент Польши

Президент Анджей Дуда начинает свой визит в Украину символически – отдавая дань памяти жертвам сталинизма на польском военном кладбище в Быковне,

– сообщил Кшиштоф Щерский.

О начале своего визита в твиттере уже рассказал и сам польский президент. К слову, сделал он это не только на польском, но и на украинском языке. Более того, украиноязычный твит набрал больше лайков.

Он подчеркнул, что такой визит очень важен. Мол, в период пандемии очень многое зависит от налаживания международного сотрудничества.

"Связи между Польшей и Украиной очень прочные, и вместе мы работаем ради еще большего их усиления", – подчеркнул Анджей Дуда.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

О чем будут говорить Дуда и Зеленский

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина ранее анонсировал подписание ряда соглашений, в том числе и относительно нашей морской инфраструктуры. По его словам, тематика украинско-польских отношений расширяется на отрасль экономики.

Как пояснил заместитель руководителя ОП, учитывая то, что Польша – один из крупнейших партнеров Украины в Европе, будут говорить "не только о политике, об историческом прошлом, но и об экономических отношениях".

Заметим, что в последний раз Анджей Дуда посещал Украину в декабре 2017 года. Свой визит он начал с поездки в Харьков, где он вместе с тогдашним президентом Петром Порошенко посетили Мемориал жертвам тоталитаризма.

Обратите внимание! Отношения между Украиной и Польшей ухудшились из-за трактовки событий исторического прошлого. Варшава запретила отрицать преступления украинских националистов против поляков, в частности Волынскую резню, которую Польша признала геноцидом.