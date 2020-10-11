Лидер Польши прибудет в Украину: о чем будут говорить президенты
Уже в понедельник, 12 октября, лидер Польши Анджей Дуда начнет официальный визит в Украину. Он вместе с Владимиром Зеленским посетит Одессу. Преимущественно президенты будут обсуждать экономическое сотрудничество двух стран.
О начале визита в Украину сообщил руководитель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский в своем твиттере.
Важно Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной, – бывший президент Польши
Президент Анджей Дуда начинает свой визит в Украину символически – отдавая дань памяти жертвам сталинизма на польском военном кладбище в Быковне,
– сообщил Кшиштоф Щерский.
О начале своего визита в твиттере уже рассказал и сам польский президент. К слову, сделал он это не только на польском, но и на украинском языке. Более того, украиноязычный твит набрал больше лайков.
Он подчеркнул, что такой визит очень важен. Мол, в период пандемии очень многое зависит от налаживания международного сотрудничества.
"Связи между Польшей и Украиной очень прочные, и вместе мы работаем ради еще большего их усиления", – подчеркнул Анджей Дуда.
О чем будут говорить Дуда и Зеленский
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина ранее анонсировал подписание ряда соглашений, в том числе и относительно нашей морской инфраструктуры. По его словам, тематика украинско-польских отношений расширяется на отрасль экономики.
Как пояснил заместитель руководителя ОП, учитывая то, что Польша – один из крупнейших партнеров Украины в Европе, будут говорить "не только о политике, об историческом прошлом, но и об экономических отношениях".
Заметим, что в последний раз Анджей Дуда посещал Украину в декабре 2017 года. Свой визит он начал с поездки в Харьков, где он вместе с тогдашним президентом Петром Порошенко посетили Мемориал жертвам тоталитаризма.