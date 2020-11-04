Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест".

Она была признана лучшей в номинации "Программа перемен года". Об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Наименьшие показатели производственного травматизма в Украине демонстрирует большой бизнес. Меньше всего пострадавших в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической металлургии. На днях одна из таких украинских компаний в целом завоевала лидерство на ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards Международного института по управлению рисками и безопасностью труда. Группа "Метинвест"стала победителем в номинации "Программа перемен года". Ее представители говорят, подавали свои достижения в сфере охраны труда, а также – планы на будущее", – отметил автор сюжета.

Среди брендов, с которыми за победу боролся "Метинвест", были "Пепсико", "Фуджи", "Мультиплекс" и "Мидлист". Представители компании-победителя считают, что эта победа будет иметь большое значение для украинского бизнеса в целом.

Победа на этом конкурсе – это не только признание выбранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромный вес на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, внедряющих изменения, делиться своим опытом и учиться у других,

– подчеркнул Павел Окара, менеджер по инновациям и проектов группы "Метинвест".

Как сообщалось ранее, сейчас при участии представителей крупного бизнеса в рамках проекта ЕС-МОТ нарабатывается новый закон, что имеет целью изменить подходы к безопасности труда, а также научит бизнес действовать на упреждение проблем, привлекать аудиторов и инвестировать в оценку рисков.