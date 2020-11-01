Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальным решением Конституционного Суда и другими атаками на антикоррупционную реформу стоят "российские марионетки и олигархи". А такие их шаги могут привести не только к подрыву верховенства права в Украине, а к ослаблению страны в целом.

Чем является решение КСУ для Украины

Об этом украинский глава заявил в статье, которую 1 ноября опубликовало ведущее мировое издание The Financial Times. В частности, Зеленский сравнил атаку на Украину через ее демократические учреждения с тем, что происходит на линии соприкосновения на Донбассе.

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Президент подчеркнул, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить основную часть достижений в этой сфере. Последние, подчеркнул политик, произошли после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.

В то же время он напомнил, что до этого было и другое решение Конституционного Суда – относительно Национального антикоррупционного бюро и его руководства.

Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и, не менее важно, остановить евроатлантическую интеграцию Украины,

– заметил Зеленский.

Чего ожидать дальше

По его словам, особенно беспокоит то, что рассмотрения КСУ ждет еще ряд представлений от пророссийских депутатов и других, которых поддерживают олигархи". И они также могут отменить достижения в ключевых реформах – относительно банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КСУ угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании – хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных учреждений", – заявил Зеленский.

По его убеждению, вышеупомянутые люди выступают против:

интеграции в ЕС и НАТО,

сотрудничества Украины с МВФ,

правового общества.

Какие контрмеры подготовила власть

Зеленский говорит, что"никогда не позволит этим темным силам преуспеть в своей попытке контрреволюции".

Далее президент перечисляет меры, к которым прибегли СНБО и правительство после решения Конституционного суда. Напоминает, что главе КСУ объявили подозрение из-за приобретения имущества в оккупированном Крыму, которое, кроме того, не задекларировал.

Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами. Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы,

– констатировал президент Украины.

В то же время он сообщил, что поручил правительству разработать новую программу судебной реформы, которая поможет реально очистить суды.

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Основное о скандальном решении КСУ и его последствиях

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАЗК. Через это последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. Кроме того, Украина может потерять поддержку Запада в борьбе за агрессией Кремля .

. В ЕС уже заявили, это решение противоречит всем европейским ценностям. Кроме того, европарламентарий Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в отмене антикоррупционной реформы можно почувствовать влияние Кремля.

В то же время решение КСУ возмутило общество и люди вышли на масштабный протест 30 октября.​

Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда о декларировании – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала