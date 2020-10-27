Азербайджан якобы ликвидировал "министра обороны" Карабаха: Армения опровергает – видео
Азербайджанские СМИ 27 октября сообщили о ликвидации министра обороны непризнанной республики Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. В то же время Армения уверяет, что его не убили, а ранили.
Сегодня сразу несколько азербайджанских СМИ распространили "видео уничтожения министра обороны" Карабаха. Оно снято, скорее всего, с беспилотника, сообщает BBC.
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О чем свидетельствует видео азербайджанских журналистов
Азербайджанские медиа утверждают, что Арутюняна якобы взорвали, когда он ехал в военном автомобиле.
- На видео видно, как беспилотник "сопровождает" легковой автомобиль, движущийся по дороге возле военных грузовиков (по грузовикам, которые часто являются приоритетными целями, огонь не открывают).
- Позже машина взрывается, вероятно, от попадания снаряда, и оставляет после себя длинный след из огня и дыма.
- Впоследствии на дороге рядом с горящим авто видно три тела: двое не двигаются и еще один человек ранен, его готовят к эвакуации.
Смотрите видео, которое опубликовали азербайджанские СМИ:
В соцсетях пытались установить место атаки – один из юзеров опубликовал в твиттере геолокацию, из которой следует, что все произошло возле города Мартуни (Ходжавенд).
Позиция Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
- Поддерживаемая Арменией власть "республики" утверждает, что министр жив, хоть и ранен, поэтому его якобы уже заменили на посту. Новым министром обороны стал Микаэл Арзуманян. По словам "президента", на такой шаг пришлось пойти из-за ранения командующего.
- В то же время больше доказательств о том, что уже бывший министр действительно жив, власти "республики" не предоставили.
- В Армении говорят, что видео "не имеет ничего общего с состоянием Джалала Арутюняна".
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