В Минюсте рассматривают различные возможные варианты для разрешения ситуации с Окружным административным судом Киева. В частности, не только по ликвидации суда.

Ликвидация суда может привести к негативным последствиям, если не будет непродуманной. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

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Что предлагает Малюська

Можно передать под юрисдикцию часть дел или чуть ли не все, которые решает ОАСК, другому суду.

Также, по словам министра, можно объединить ОАСК с другим судом.

Малюська уверен, что такие варианты нанесут меньше вреда, чем ликвидация ОАСК.

Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За какие ресурсы,

– подчеркнул чиновник.

Малюська добавил, что нужно решать дальнейшую судьбу ОАСК на консультациях.

Что этому предшествовало