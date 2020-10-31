Ликвидация ОАСК: что предлагают в Минюсте
В Минюсте рассматривают различные возможные варианты для разрешения ситуации с Окружным административным судом Киева. В частности, не только по ликвидации суда.
Ликвидация суда может привести к негативным последствиям, если не будет непродуманной. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".
К теме Петиция о ликвидации ОАСК: Зеленский будет говорить с Высшим советом правосудия
Что предлагает Малюська
- Можно передать под юрисдикцию часть дел или чуть ли не все, которые решает ОАСК, другому суду.
- Также, по словам министра, можно объединить ОАСК с другим судом.
Малюська уверен, что такие варианты нанесут меньше вреда, чем ликвидация ОАСК.
Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За какие ресурсы,
– подчеркнул чиновник.
Малюська добавил, что нужно решать дальнейшую судьбу ОАСК на консультациях.
Что этому предшествовало
- Ранее ОАСК принял отдельное постановление, которым обязал Минюст исключить из реестров информацию об Артеме Сытнике как директоре НАБУ.
- ОАСК якобы опирался на августовское решение Конституционного Суда. Тогда КСУ признал неконституционным назначение Сытника. Мол, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В Минюсте отметили, что не имеют полномочий, чтобы выполнить решение ОАСК.
- В НАБУ отметили, что решение суда будут обжаловать.
- Впоследствии зарегистрировали электронную петицию о ликвидации ОАСК. Она набрала необходимых 25 тысяч голосов.
- Тогда президент Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по ликвидации суда.
Поделиться новостью