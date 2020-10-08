Лишь посредник, а не арбитр, – мониторинговая миссия ОБСЕ о своей роли на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать решению ситуации на Донбассе. Однако в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечают, что арбитром в конфликте они быть не могут.
Некоторые меры по прекращению огня – до сих пор не выполнены
В ОБСЕ отметили, что до сих пор есть невыполненные определенные меры, которые Трехсторонняя контактная группа согласовала еще 22 июля. Об этом сообщил председатель мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик во время обращения к Постоянному совету в Вене, передает Укринформ.
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СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром,
– подчеркнул Чевик.
Чевик отметил позитивные изменения на Донбассе после начала действия режима прекращения огня. Таким образом, считают в мониторинговой миссии, при наличии политической воли можно достичь значительных результатов.
Боевики препятствуют работе наблюдателей
Однако палки в колеса наблюдателям до сих пор вставляют боевики. Оккупанты сообщают об ограничениях, которые частично делают невозможным передвижение по неконтролируемой Украине территории.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала