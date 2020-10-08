Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать решению ситуации на Донбассе. Однако в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечают, что арбитром в конфликте они быть не могут.

Некоторые меры по прекращению огня – до сих пор не выполнены

В ОБСЕ отметили, что до сих пор есть невыполненные определенные меры, которые Трехсторонняя контактная группа согласовала еще 22 июля. Об этом сообщил председатель мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик во время обращения к Постоянному совету в Вене, передает Укринформ.

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СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром,

– подчеркнул Чевик.

Чевик отметил позитивные изменения на Донбассе после начала действия режима прекращения огня. Таким образом, считают в мониторинговой миссии, при наличии политической воли можно достичь значительных результатов.

Важно! Чевик сообщил, что с 27 июля – времени начала перемирия – ни один гражданский не был убит и ранен из-за обстрелов.

Боевики препятствуют работе наблюдателей

Однако палки в колеса наблюдателям до сих пор вставляют боевики. Оккупанты сообщают об ограничениях, которые частично делают невозможным передвижение по неконтролируемой Украине территории.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала