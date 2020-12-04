Во время наработки законопроекта об ответственности за ложь в декларациях большинство представителей политических фракций настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы. Однако в будущем есть шансы рассмотреть изменения в статью об усилении уголовной ответственности.

Принятый закон об ответственности за недостоверное декларирование можно назвать началом выхода из кризиса. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский.

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Он отметил, что соответствующее принятие указывает на то, что власть последовательна в борьбе с коррупцией. Однако вопрос об ответственности, в частности строгости наказания, сказал эксперт.

По информации представителя президента в КСУ, Зеленский настаивал, что за ложь в декларациях должно быть лишение свободы на достаточно существенные сроки. Многие представители политических сил заявили о том, что установленный закон предусматривает не ту меру ответственности, однако "они несколько лукавят", сказал Вениславский.

Голосование в ВР и комментарии, которые дают представители – это разные вещи. Если бы рассматривали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы, то, вероятно, за него бы не проголосовали. Многие нардепы скрывают свои доходы,

– рассказал эксперт.

При этом он добавил, что привлечение лица к уголовной ответственности предполагает наличие у лица судимости, факт которой означает – этот человек уже не может быть государственным служащим или служащим органов местного самоуправления.

По словам Федора Вениславского, инициировать ужесточение уголовной ответственности в виде лишения свободы и уменьшения порога будет и "Слуга народа". Вероятно, это могут сделать в ближайшие недели, тогда соответствующие законопроекты будут зарегистрированы в Раде, сказал он. Однако отметил, что неизвестно, наберутся ли голоса.

Возобновление работы суда

Представитель президента в КСУ отметил, что несколько судей Конституционного суда Украины находятся на больничном и спрогнозировать, выйдут ли они до 8 декабря пока нельзя.

Если не будет 12 судей на рабочем месте, то работа Конституционного суда не возобновится,

– отметил Вениславский.

Он сказал, что пока не исключено, что до Нового года могут провести конкурсы и рассмотреть вопросы в отношении судей.

В то же время представители Венецианской комиссии высказали пожелание – чтобы парламент не приступал к рассмотрению законопроектов связанных с деятельностью КСУ или обновлению суда пока не будет принято заключение комиссии, сообщил Федор Вениславский.

Скандал вокруг КСУ: коротко

27 октября Конституционный суд Украины отменил статью об уголовной ответственности за ложное е-декларирование.

Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о прекращении полномочия судей КСУ и признании решения о декларировании "ничтожным". В то же время Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект по восстановлению прав НАПК.

Недавно президент Украины призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения Конституционного суда. Просьбу рассмотрят на заседании 11 декабря.



Отмена ответственности за ложное декларирование / Инфографика 24 канала