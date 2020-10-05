Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что целью этого решения является максимальное сохранение дипломатических контактов.

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По его словам, пока не удалось договориться о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал.

Об этом мы сообщили и белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций будет служить уменьшению напряженности и способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов,

– отметил Линкявичюс.

Также он добавил, что если Беларусь и дальше будет настаивать, то примут "адекватные зеркальные меры".

Справка. Белорусский МИД 2 октября 2020 года захотел, чтобы посольства Польши и Литвы сократили количество дипломатов, работающих в Беларуси. Послы Минска в этих странах вызвали их в Беларусь для консультаций.