Литва отозвала своего посла из Беларуси: что говорят в МИД
Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что целью этого решения является максимальное сохранение дипломатических контактов.
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По его словам, пока не удалось договориться о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал.
Об этом мы сообщили и белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций будет служить уменьшению напряженности и способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов,
– отметил Линкявичюс.
Также он добавил, что если Беларусь и дальше будет настаивать, то примут "адекватные зеркальные меры".