В выходные и во время праздников Литва установит 250 контрольных пунктов при въездах в города для того, чтобы следить за соблюдением ограничений на передвижение. Их страна введет для борьбы с эпидемией коронавируса.

Блокпосты также обустроят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщила Министер внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует LRT.

Кстати Просят не выходить из дома: в Литве жестко ужесточают карантин

Что сообщила министр

Въезды в города будут обустроены контрольными пунктами, где будет осуществляться проверка граждан,

- отметила она.

Для проезда в другой город людям нужно иметь при себе необходимые документы. Интересно, что путешественникам могут не позволить проезд, если полицейские решат, что причина поездки не является серьезной.

В праздничные дни ограничения ужесточат

По информации Билотайте, усиленные ограничения на передвижение будут действовать в выходные и праздничные дни, в частности:

с 1 часа дня 18 декабря до 9 утра 20 декабря;

с 1 часа дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря,

с 1 часа дня 31 декабря до 9 утра 3 января.

В эти дни на дорогах будет работать больше правоохранителей, чем обычно.

Когда начнут действовать ограничения

Ограничения на передвижение начнут действовать уже завтра, 16 декабря – в этот день в Литве вводят локдаун. До 3 января литовцам будет запрещено без надобности выезжать за пределы своего муниципалитета. Исключениями могут стать – работа, визит к врачу, смерть родственника, или если человек имеет еще одно жилье.

Обратите внимание! С начала пандемии в Литве зафиксировали более 76 тысяч случаев коронавируса. Около 30 тысяч больных литовцев выздоровели, в то же время 637 – умерли.