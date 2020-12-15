Особенности локдауна в Литве: блокпосты перед городами
В выходные и во время праздников Литва установит 250 контрольных пунктов при въездах в города для того, чтобы следить за соблюдением ограничений на передвижение. Их страна введет для борьбы с эпидемией коронавируса.
Блокпосты также обустроят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщила Министер внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует LRT.
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Что сообщила министр
Въезды в города будут обустроены контрольными пунктами, где будет осуществляться проверка граждан,
- отметила она.
Для проезда в другой город людям нужно иметь при себе необходимые документы. Интересно, что путешественникам могут не позволить проезд, если полицейские решат, что причина поездки не является серьезной.
В праздничные дни ограничения ужесточат
По информации Билотайте, усиленные ограничения на передвижение будут действовать в выходные и праздничные дни, в частности:
- с 1 часа дня 18 декабря до 9 утра 20 декабря;
- с 1 часа дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря,
- с 1 часа дня 31 декабря до 9 утра 3 января.
В эти дни на дорогах будет работать больше правоохранителей, чем обычно.
Когда начнут действовать ограничения
Ограничения на передвижение начнут действовать уже завтра, 16 декабря – в этот день в Литве вводят локдаун. До 3 января литовцам будет запрещено без надобности выезжать за пределы своего муниципалитета. Исключениями могут стать – работа, визит к врачу, смерть родственника, или если человек имеет еще одно жилье.
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