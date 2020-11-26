На фоне обострения коронакризиса, все активнее обсуждается вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Поэтому Верховная Рада может собраться уже на следующей неделе.

На замену действующему министру партия монобольшинства будет выдвигать главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Такое предположение сделала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, представительница фракции "Голос" Ольга Стефанишина в эфире 24 канала.

Важно Степанова хотят уволить до конца года, ищут замену, – СМИ

Когда могут рассматривать вопрос об отставке Степанова

По ее словам, среди депутатов есть поддержка отставки Степанова. Постановление о его увольнении почти 100 депутатов подписали еще летом. "Голос" планировал еще на этой неделе собрать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса его увольнения.

Сейчас, к сожалению, многие депутаты болеют. Мы надеемся, что на следующей неделе Рада соберется и постановление об отставке Степанова уже вынесут на рассмотрение,

– отметила Стефанишина.

Нардеп также считает, что на фоне Степанова "любой министр будет эффективным". Кроме этого, как она отметила, он за 9 месяцев в должности ничего не сделал.

Кто может быть взамен

Также нардеп отметила, что Виктор Ляшко работает в Минздраве уже почти год, его деятельность также будут оценивать. На вопрос журналистки, будет ли Ляшко более эффективным, чем Степанов, нардеп ответила: "Мы это увидим".

"Партия власти и монобольшинства будет предлагать те кандидатуры, которые будут рассматривать вместо Степанова и это будет на их ответственности", – подытожила Стефанишина.

Возможная отставка Степанова: коротко