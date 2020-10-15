Кабинет министров 15 октября обновил карантинные зоны в Украине. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в красную зону попали аж 8 регионов. Правда, не везде ограничения будут такими жесткими.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, большинство регионов красной зоны не будет останавливать общественный транспорт. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

Важно Какие города попали в красную зону: список

Кроме того, Ляшко добавил, что в некоторых административных территориях детские сады продолжат работу.

Заметим, что в городах, которые попадают в Красную карантинную зону обычно действуют очень жесткие ограничения:

Учебные заведения временно прекращают работу.

Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не берет пассажиров в регионе.

Между тем заведения торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения продолжают работать без изменений.

Какие еще города и районы попали в красную зону

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Славянский район Донецкой области; город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ивано-Франковск;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава ;

; города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровненской области;

город Сумы и Сумский район Сумской области;

и Сумский район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Больше о том, как Минздрав поделил Украину на зоны – читайте по ссылке.