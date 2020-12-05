Если Кабмин все-таки введет локдаун, в Украине могут разрешить работу горнолыжных курортов и отелей. Кроме того, на карантин также не планируют закрывать церкви.

Горнолыжные курорты могут работать, чтобы людям было куда уехать на время локдауна из крупных городов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украинская правда". Актуально За сутки в Украине обнаружили 13 825 случаев инфицирования COVID-19: статистика Что будет работать, если локдаун введут в январе Отели смогут обеспечивать людей завтраками.

Церкви не будут закрывать, однако там должны придерживаться ограничений: 1 человек на 5 квадратных метров.

Общественный транспорт продолжит работу.

Предположительно в карантин уйдут школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения.

При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных. Обратите внимание! Полный перечень карантинных мероприятий на ближайшее время Кабмин обнародует в среду, 9 декабря. Подробнее о перспективе локдауну в Украине читайте здесь.