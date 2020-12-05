Открытые курорты и церкви: в Минздраве рассказали, что будет работать во время локдауна в январе
Если Кабмин все-таки введет локдаун, в Украине могут разрешить работу горнолыжных курортов и отелей. Кроме того, на карантин также не планируют закрывать церкви.
Горнолыжные курорты могут работать, чтобы людям было куда уехать на время локдауна из крупных городов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украинская правда".
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Что будет работать, если локдаун введут в январе
- Отели смогут обеспечивать людей завтраками.
- Церкви не будут закрывать, однако там должны придерживаться ограничений: 1 человек на 5 квадратных метров.
- Общественный транспорт продолжит работу.
- Предположительно в карантин уйдут школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения.
- При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка.
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