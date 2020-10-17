"Всеукраинской ассоциацией социологов" 10 - 14 октября 2020 года был проведен телефонный опрос среди жителей одномандатного избирательного округа № 208.

Согласно исследованиям на довыборах в Верховную Раду с большим отрывом лидирует Олег Ляшко. Его готовы поддержать 54,8% избирателей. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, Анатолия Гунько поддержали бы 15,6% опрошенных, Людмилу Давыденко – 12,7%. Остальные кандидаты не набирают более 1% голосов избирателей. Тех, кто не определился, – 11,4%.

Также ВАС представила рейтинг политических сил на 208 округе. Наибольшей поддержкой пользуется Радикальная Партия Ляшко. За нее проголосовали бы 31,5% респондентов. Партию "Рідний дім" (В. Атрошенко) поддерживают 15,1%, партию "Батькивщина" – 12,7%, партию "Слуга народа" – 9,5%, "Наш край" – 6,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,5%, "Европейская Солидарность" – 3,9%. Рейтинг других политических сил не превышает 1%. Тех, кто не определился, – около 10,4%.

Комментируя результаты опроса политолог Владимир Цыбулько отмечает, что высокие рейтинги Ляшко и его партии не должны удивлять, из-за того, что лидер Радикальной Партии давно и системно работает на округе.

"Олег Ляшко уже не впервые избирается в Верховную Раду по Черниговской области. Хотя он и политик общенационального масштаба, но никогда не терял связь со своим округом и имеет высокую поддержку местных жителей. Это результат правильной и нацеленной работы. Когда довыборы только назначили, для большинства экспертов было понятно, кто является фаворитом предвыборной гонки. Уже совсем скоро мы увидим этому официальное подтверждение ", - отметил эксперт.